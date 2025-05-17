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Подвели действия в последней трети поля. Шищенко проанализировал игру Оболони в проигранном матче с Кривбассом

Премьер-лига
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Разные таймы

Подвели действия в последней трети поля. Шищенко проанализировал игру Оболони в проигранном матче с Кривбассом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко оценил игру подопечных в матче 29-го тура УПЛ против "Кривбасса" (0:1).

- Можно разделить игру на два тайма. В первом мы играли очень осторожно, и наши действия были не совсем такими, как планировали. Мы позволяли "Кривбассу" действовать более агрессивно, более спокойно. Но во втором тайме заиграли активнее, уже после пропущенного гола перестроились на другую тактическую схему.

Моя команда играет в футбол, поэтому я хочу, чтобы независимо от выбранной схемы команда демонстрировала динамичный и агрессивный футбол. Именно этого достигли во втором тайме. И мы действительно стали более агрессивными после пропущенного мяча. Были очень неплохие подходы, создавали хорошие моменты. Но чтобы добывать очки, нужно действовать очень качественно в последней трети поля.

- Расскажите о вашей тактике и настройке на игру.

- Конечно, мы анализировали "Кривбасс". Понимали, что они очень сильно давят на защитников большим количеством игроков и хорошо используют пространство за спинами защитников. Поэтому я решил играть в той же схеме с пятью защитниками при обороне. В первом тайме мы с этим справились, но в начале второго, к сожалению, - нет. Потом уже пришлось перестраиваться, чтобы добавить игроков в атаке, начать давить на "Кривбасс" и действовать впереди агрессивнее.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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