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Черноморец - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Киевляне в эти выходные могут выиграть УПЛ

Черноморец - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

18-го мая в 29-м туре УПЛ 2024/25 киевское "Динамо" на выезде встретится с одесским "Черноморцем". В случае победы подопечные Александра Шовковского досрочно станут чемпионами.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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