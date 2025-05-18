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Черноморец - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Киевляне в эти выходные могут выиграть УПЛ
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
18-го мая в 29-м туре УПЛ 2024/25 киевское "Динамо" на выезде встретится с одесским "Черноморцем". В случае победы подопечные Александра Шовковского досрочно станут чемпионами.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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