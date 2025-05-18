Черноморец - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

18-го мая в 29-м туре УПЛ 2024/25 киевское "Динамо" на выезде встретится с одесским "Черноморцем". В случае победы подопечные Александра Шовковского досрочно станут чемпионами.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.