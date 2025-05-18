"Никому не нравится": Велетень – о Колосе в первой половине чемпионата

Полузащитник Владислав Велетень прокомментировал победу своей команды над "Карпатами".

[Что изменилось после перерыва] Изменилось настроение. Тренерский штаб сделал коррекцию, указал нам на ошибки. Мы все исправили и игра пошла.

Мне кажется, где-то был похожий гол в ворота "Полесья". Тоже начиналась атака на левом фланге, перевели мяч на правый, решил по инерции туда побежать.

[Это лучший мяч в карьере?] Думаю, что нет. Ну, возможно. Не так много их было – поэтому, пожалуй, да".