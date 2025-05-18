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"Никому не нравится": Велетень – о Колосе в первой половине чемпионата

Премьер-лига

Весной хлеборобы выглядят совсем иначе

"Никому не нравится": Велетень – о Колосе в первой половине чемпионата

Фото - ФК Колос

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Полузащитник Владислав Велетень прокомментировал победу своей команды над "Карпатами".

[Что изменилось после перерыва] Изменилось настроение. Тренерский штаб сделал коррекцию, указал нам на ошибки. Мы все исправили и игра пошла.

Мне кажется, где-то был похожий гол в ворота "Полесья". Тоже начиналась атака на левом фланге, перевели мяч на правый, решил по инерции туда побежать.

[Это лучший мяч в карьере?] Думаю, что нет. Ну, возможно. Не так много их было – поэтому, пожалуй, да".

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"Для нас сейчас каждая победа важна. Даже если мы уже поняли, что обезопасили себя от вылета. Нам нужно набираться уверенности и готовиться к следующему сезону. Потому что то, как мы провели первую половину этого сезона, никому не нравится – ни футболистам, ни руководству. Нужно это менять", – убежден игрок.

"Колос" набрал 35 очков и закрепился на десятом месте.

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Колос (Ковалевка) Владислав Велетень
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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