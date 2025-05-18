"Не было давления результата и решили сделать перестановки": Костышин – о волевой победе

Руслан Костышин прокомментировал матч против "Карпат" (2:1).

"Игра должна быть эмоциональная, не может быть она стерильной. Это футбол. Хочу поздравить президента. Я обещал, что если выиграем, то поздравлю жену, потому что она терпит мой непростой, тяжелый характер. Но она всегда поддерживает. Ребята перенастроились и они тренируются по моим требованиям. Они пересилили себя, наступили на свой комфорт. Им было трудно поначалу, но они подняли свой уровень. У нас дружеская атмосфера. У нас очень классно сейчас".

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"Все игры, когда Красничи играл опорного полузащитника, мы были им довольны. Только травма Бондаренко побудила нас посадить его ниже. У нас не было давления результата и мы решили во втором тайме сделать эти перестановки. Понимали, что Илир добавит качества в центре поля. Немного рисковали, когда переводили Никиту Бурду под левую ногу. Эдуард Козик – защитник по сути. Позиция Илира выровняла игру. Штефан Владой, который вышел, начал прибавлять в атаке".

[О голе Велетня] "Этот космонавт подбежал и говорит: "Я бил по воротам". Поверим. Победили перед своими болельщиками, у нас хорошая поддержка. Это волевая победа, которой, пожалуй, не было ого сколько лет, чтобы "Колос", проигрывая, переломил ход. Возможно, это еще было при моей предыдущей каденции. Играли против хороших соперников - "Полесья", "Ворсклы", "Карпат". Мы нигде не уступили и по игре, и по счету. Да, были где-то неравные таймы, но мы ни в одной игре не заслуживали поражения", – считает наставник.

В последнем туре "хлеборобы" будут играть против "Динамо" в столице.