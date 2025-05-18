"Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал поражение от "Колоса" (1:2).

"У нас было много повреждений, микроповреждений. В игре они добавились еще. Также у нас пропускало игру большинство основного состава. Остались с одним центральным защитником. Если учитывать то, что полсостава пропускало игру – игра достаточно неплохая. Но в целом качество игры было не самым лучшим. Судейство не влияло на счет игры".

"В целом Танда сыграл хорошо, но когда второй гол пропускали, ошибся. Мы неделю были в раздумьях, кто может сыграть. Мирошниченко хотел играть центральным защитником, но у нас осталось два фланговых защитника, поэтому альтернатив не было. У нас остается игра с "Зарей" перед нашими болельщиками - будем играть для них. И все", – сказал Лупашко.