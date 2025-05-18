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"Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке

Премьер-лига

У львов была непростая кадровая ситуация

"Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке

Карпати

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Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал поражение от "Колоса" (1:2).

"У нас было много повреждений, микроповреждений. В игре они добавились еще. Также у нас пропускало игру большинство основного состава. Остались с одним центральным защитником. Если учитывать то, что полсостава пропускало игру – игра достаточно неплохая. Но в целом качество игры было не самым лучшим. Судейство не влияло на счет игры".

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"В целом Танда сыграл хорошо, но когда второй гол пропускали, ошибся. Мы неделю были в раздумьях, кто может сыграть. Мирошниченко хотел играть центральным защитником, но у нас осталось два фланговых защитника, поэтому альтернатив не было. У нас остается игра с "Зарей" перед нашими болельщиками - будем играть для них. И все", – сказал Лупашко.

Последний тур пройдет 24 мая.

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Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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