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"Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке
У львов была непростая кадровая ситуация
Карпати
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал поражение от "Колоса" (1:2).
"У нас было много повреждений, микроповреждений. В игре они добавились еще. Также у нас пропускало игру большинство основного состава. Остались с одним центральным защитником. Если учитывать то, что полсостава пропускало игру – игра достаточно неплохая. Но в целом качество игры было не самым лучшим. Судейство не влияло на счет игры".
"В целом Танда сыграл хорошо, но когда второй гол пропускали, ошибся. Мы неделю были в раздумьях, кто может сыграть. Мирошниченко хотел играть центральным защитником, но у нас осталось два фланговых защитника, поэтому альтернатив не было. У нас остается игра с "Зарей" перед нашими болельщиками - будем играть для них. И все", – сказал Лупашко.
Последний тур пройдет 24 мая.
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