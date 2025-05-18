Вернидуб: Рад, что мы до последнего тура будем в борьбе

Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Оболонью" (1:0).

"Я очень рад, что мы до последнего тура будем в борьбе за место, которое позволяет в следующем году играть в Лиге конференций. Здесь без слов, эмоции. Мы сделали все, чтобы в последнем туре решить нашу судьбу.

[Довольны ли игрой подопечных?] На 100%. Где-то полтора тайма точно. Когда выигрывали 1:0, начали играть на сохранение счета, где-то лучше выглядела "Оболонь", но мы выстояли и взяли три балла. Двигаемся дальше".