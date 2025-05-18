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Вернидуб: Рад, что мы до последнего тура будем в борьбе
Команда может второй раз подряд пробиться в еврокубки
ФК Кривбас
Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Оболонью" (1:0).
"Я очень рад, что мы до последнего тура будем в борьбе за место, которое позволяет в следующем году играть в Лиге конференций. Здесь без слов, эмоции. Мы сделали все, чтобы в последнем туре решить нашу судьбу.
[Довольны ли игрой подопечных?] На 100%. Где-то полтора тайма точно. Когда выигрывали 1:0, начали играть на сохранение счета, где-то лучше выглядела "Оболонь", но мы выстояли и взяли три балла. Двигаемся дальше".
"В перерыве единственное я сказал, что они очень хорошо выглядели в первом тайме. Вся игра была под нашим контролем. Единственное, что оставалось – сделать последний штрих и забить гол. Ребята это и сделали", – сообщил специалист.
В первом круге "Кривбасс" обыграл дома "Полесье" (3:1).
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