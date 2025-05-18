Левый Берег - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Левый Берег" последний раз побеждал еще седьмого марта - это произошло в 20-м туре на домашнем стадионе против ровенского "Вереса". "Рух" в предыдущем туре также победило ровенчан с таким же счетом, и в целом желто-черные, похоже, приходят в себя в конце сезона от зимней "распродажи".

Дома "аисты" будут пытаться зацепиться за зачетные баллы, ведь их положение грозит вылетом в низший дивизион.

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Матч начнется в 15.30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 29-й тур.

Киев, Арена "Левый Берег"

"Левый Берег" 15:30 "Рух"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ