ЛНЗ - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Матч сезона для обоих коллективов. "ЛНЗ" находится на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 пунктов. Полтавская команда располагается на ступеньку ниже и имеет 25 очков. Однако, если "ворскляне" находятся в зоне переходных матчей, то подопечные Романа Григорчука в этом аспекте находятся в относительном покое.

Так что матчи за право остаться в УПЛ официально начались.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Матч начнется в 13.00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн-трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 29-й тур.

Черкассы, "Центральный" стадион

"ЛНЗ" 15:30 "Ворскла"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ