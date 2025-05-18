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ЛНЗ - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Стыковой матч команд, борющихся за выживание
Фото пресслужби ФК "Ворскла"
Матч сезона для обоих коллективов. "ЛНЗ" находится на 12 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 29 пунктов. Полтавская команда располагается на ступеньку ниже и имеет 25 очков. Однако, если "ворскляне" находятся в зоне переходных матчей, то подопечные Романа Григорчука в этом аспекте находятся в относительном покое.
Так что матчи за право остаться в УПЛ официально начались.
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Матч начнется в 13.00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн-трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 29-й тур.
Черкассы, "Центральный" стадион
"ЛНЗ" 15:30 "Ворскла"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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