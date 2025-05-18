Черноморец: надежда на шанс

Один из старейших клубов Украины, одесский "Черноморец", находится в нижней части турнирной таблицы. Понятно, что это обстоятельство вызвало бурю возмущения и даже гнева со стороны его сторонников, многие из которых имеют 30-40 и даже 50-60-летний болельщицкий стаж. Каких только комментариев не приходилось читать в соцсетях в последнее время. Пересказывать все то, что в порыве эмоций преданные поклонники клуба писали, нет смысла - есть факт, в причинах возникновения которого следует разбираться с холодной головой.

Как ни прискорбно признавать многотысячной армии людей из футбольной когорты Одессы, как и достаточному количеству болельщиков "Черноморца" за рубежом, проблемы имеют глубокие корни. Для тех, кто не слишком скрупулезно относится к статистике из прошлого одесской команды, не лишним будет напомнить, что в украинской истории "моряки" расставались с элитой пять раз - по итогам сезонов 1997/98, 1999/00, 2009/10, 2017/18 и 2018/19. Правда, события предпоследнего из указанных сезонов в конце концов повернулись к "Черноморцу" лицом: это произошло после того, как победитель двухраундового поединка плей-офф "Полтава" решил... сняться с чемпионата. Благодаря этому одесский клуб остался в Премьер-лиге, однако по завершении сезона вновь потерпел фиаско в переходных играх - на этот раз с коваливским "Колосом".

События последних десяти лет указывают на то, что в организме под названием "Черноморец" не все в порядке. Версий относительно окончательного диагноза бывшей грозы авторитетов существует несколько. Кто-то винит тренерский штаб, кто-то футболистов, а кто-то руководство клуба. Однако в этой ситуации стоит вспомнить известную всем футбольным людям аксиому о трех китах, на которых держатся успехи любого клуба. Это солидная материально-техническая составляющая, квалифицированный тренер и подбор умелых исполнителей. Если чего-то одного из этих "китов" у клуба нет, то и не стоит рассчитывать на высокие достижения.

Возьмем материально-техническую составляющую. Именно в ней кроется одна из главных проблем одесского клуба. Сейчас отнюдь не скажешь, что "Черноморец" является одним из финансово мощных в УПЛ. Не говоря уже об умении проводить удачные трансферные операции, которые на ярком примере "Шахтера" предусматривают приглашение молодых талантов, обкатку их в течение нескольких сезонов с последующей продажей в ведущие европейские клубы. О том, что у "Черноморца" с финансовым обеспечением не все в порядке свидетельствуют сразу три фактора: первый - отсутствие покупки высококлассных футболистов - как молодых талантов, так и опытных игроков в расцвете лет, второй - постоянные задержки и задолженности по зарплате, третий - неоднократные трансферные баны из-за долгов перед бывшими членами команды.

Понятное дело, что при таких условиях комплектация проводится кое-как. Еще более четверти века назад бывший главный тренер "Черноморца" Анатолий Азаренков довольно метко характеризовал селекционную работу штаба своих предшественников. Он сказал: "Такое впечатление, что в море забросили невод - и тем, что поймали, довольствовались". Вот и теперь поиск футболистов ведется не так, как раньше, когда кандидата определенное время "вели", а потом делали предложение о переезде в Одессу. И будьте уверены: процент погрешности был минимальным. Львиная доля приглашенных игроков удачно вписывалась в игровой ансамбль "моряков" - и это, учитывая тщательный подход к делу со стороны тренеров-селекционеров или других доверенных лиц из клуба, было вполне естественно. Сейчас, к сожалению, правят бал агенты, которые далеко не всегда думают о качестве того или иного футболиста. Как и о том, подойдет ли он под игровой стиль команды. Еще недавно в штабе "Черноморца" был селекционный отдел, в котором работали известные личности, которых любили и уважали болельщики разных поколений - Валерий Поркуян и Андрей Телесненко. Они просматривали большое количество кандидатов как на юношеском и любительском уровне в регионе, так и отслеживали умелых игроков из других команд страны. Второй из них со временем стал просеивать потенциальных новичков-легионеров, просматривая множество DVD-дисков, которые поступали от различных агентов. Подавляющее большинство из кандидатов отсеивалось, что объясняется просто - заинтересованные люди преследовали свои интересы, предлагая футболистов недостаточной или же откровенно низкой квалификации.

С тех пор прошел не один год и в штабе "моряков" уже не работают ни Поркуян, ни Телесненко. В "Черноморце" сейчас совсем другой подход к комплектованию: новых игроков в подавляющем большинстве поставляют агент, с которым сотрудничает клуб, и другие клубы, которые предоставляют их в аренду. Так продолжается не один сезон - отсюда и неутешительные (если не сказать "провальные") результаты одесской команды. Команды, которая когда-то неоднократно получала приз "Гроза авторитетов", а ныне превратилась в мальчиков для битья. А все потому, что каждые 4-6 месяцев в "Черноморце" регулярно происходят масштабные кадровые изменения, которые, понятное дело, не идут на пользу. Даже для несведущего в тонкостях футбола человека понятно, что при постоянных пертурбациях состав просто не успевает сыграться. А когда тренер в своих попытках стремится оперативно искать пути для улучшения турнирных показателей, делая те или иные перестановки в линиях, то это далеко не всегда помогает.

Как известно, по завершении сезона-2023/24 "Черноморец" покинула огромная группа футболистов, которая играла под руководством Романа Григорчука. Можно себе представить, какое наследие досталось Александру Бабичу в период межсезонья. Оставляя работу тренером в благополучной и мирной Болгарии, он шел на риск, давая согласие стать у руля команды, которую придется лепить почти с нуля, да еще и в экстренном порядке. Тогда, летом и в начале осени прошлого года, к 6-7 футболистам из клубной заявки предыдущего сезона, добавилось еще 24 исполнителя, а зимой и в начале весны присоединилось еще 11. Казалось бы, большое количество футболистов должно быть плюсом, ведь когда на каждую позицию есть по три исполнителя, это только создает здоровую конкуренцию. Однако все получилось не так, как ожидалось. Некоторое время в осенней части нынешнего чемпионата ряд соперников обновленного "Черноморца" не могли подобрать ключи к нему, и это даже позволило "морякам" находиться в середине турнирной таблицы. То есть сработал элемент неожиданности. Вместе с тем тренерский штаб одесситов продолжал вести поиск оптимального состава, пытаясь из большого количества футболистов определить максимально полезных на данном этапе. Понятно, что делать это в ходе чемпионата не только трудно, но и болезненно. А когда в результате повреждений или удалений из строя выбывает тот или иной ключевой игрок, то и подавно. Поэтому через некоторое время "Черноморец" постепенно сдал позиции, отправившись на длительный зимний перерыв на предпоследнем, 15-м месте. На тот момент перед командой существовала многомесячная задолженность, которую до отпуска клуб так и не погасил.

Работа на тренировочном сборе в Турции прошла плодотворно, и несмотря на разнообразие результатов контрольных матчей выглядела обнадеживающе. Попутно "Черноморцу" удалось решить проблему с очередным трансферным баном, который мог стать преградой для регистрации новых игроков. Перед возобновлением чемпионата была также "закрыта" часть долга, что придало вдохновения футболистам перед первым официальным поединком нынешнего года с коваливским "Колосом" в гостях. В нем "Черноморец" победил 2:1, вселив надежды в сердца своих преданных поклонников. Однако затем в механизме одесской команды как будто что-то сломалось. После трех поражений подряд, два из которых пришлись на матчи с "Левым берегом" и "Ингульцом" в Одессе, руководство клуба решило прибегнуть к изменениям на тренерском мостике. Александр Бабич перешел на должность спортивного директора, а на вакансию главного тренера был приглашен Александр Кучер. Приход этого специалиста пришелся на международную паузу в чемпионате, что давало время на ознакомление с коллективом и наигрывание командной игры под его видение. Однако в первом же матче под руководством Кучера "Черноморец" потерпел сокрушительное поражение во Львове от "Карпат". Все из-за двух необоснованных ошибок в конце первого тайма, которые привели к назначению одиннадцатиметровых.

Победа в домашней встрече с черкасским ЛНЗ снова дала надежду, что "Черноморец" все же сумеет выбраться из опасной зоны. Но следующие четыре матча, в которых было немало грубых ошибок, показали: претензии следует предъявлять не столько тренерам, сколько самим футболистам. Болельщики "моряков", которые устали от неудач, зафиксировали новый антирекорд в истории "Черноморца": 19 поражений за неполный сезон. Этот показатель вдвойне досадный еще и тем, что в составе команды в этом чемпионате было задействовано немало квалифицированных футболистов в возрасте от 26 до 35 лет - Артур Рудько, Богдан Бутко, Иван Петряк, Артем Габелок, Александр Васильев, Виталий Ермаков, Йон Шпорн, Денис Янаков, Алексей Хобленко, Денис Безбородько, Ярослав Ракицкий. Но как метко когда-то подметил бывший главный тренер "Черноморца" Виктор Прокопенко: "Собрать команду - это одно, а создать настоящий коллектив единомышленников - совсем другое". И с этим трудно не согласиться.

После выигрыша "Черноморца" в Полтаве над "Ворсклой" (2:1) у него еще существуют шансы на то, чтобы зацепиться за зону переходных игр. Правда, для этого нужно не только брать 4-6 очков в заключительных матчах с "Динамо" и "Александрией", но и рассчитывать на максимально возможную потерю баллов со стороны главных конкурентов в этой борьбе – "Ворсклы", "Левого берега" и "Ингульца".

Фото - UA-Футбол