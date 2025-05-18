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На эмблеме Динамо появится новая звездочка. Объясняем, почему так

Премьер-лига
Обновлено

Столичный клуб обновит свой логотип

На эмблеме Динамо появится новая звездочка. Объясняем, почему так

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

По итогам сезона 2024/25 на эмблеме "Динамо" появится новая звездочка, ведь в этом году киевляне стали чемпионами Украины, завоевав трофей Украинской Премьер-Лиги за один тур до конца чемпионата.

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Долгое время над логотипом "Динамо" красовались две звезды, каждая из которых была добавлена за десять предыдущих выигранных чемпионств: рекордные 16 титулов в чемпионате Украины и 13 рекордных трофеев во времена чемпионата СССР.

Теперь у "бело-синих" уже 17 титулов чемпионов Украины, а общее количество трофеев равно 30, потому руководители "Динамо" планируют добавить еще одну, третью звезду, которая будет символизировать историческое наследие легендарного украинского клуба.

К примеру, у себя в соцсетях "Динамо" уже обновило фото профиля, добавив к логотипу клуба третью звезду.

На эмблеме Динамо появится новая звездочка. Объясняем, почему так - изображение 1
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Напомним, что по итогам 29-го тура Украинской Премьер-Лиги "Динамо" набрало 69 очков, оторвавшись таким образом от Александрии на три балла и имея преимущество по результатам в очных встречах над подопечными Руслана Ротаня.

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Динамо (Киев) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
18.05.2025 в 17:46
Нормальні клуби зірки ставлять за перемогу у Лізі Чемпіонів. А чемпіонат, то таке...
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Комментарии 3
ukatan (Харьковская обл.)
18.05.2025 в 17:46
Нормальні клуби зірки ставлять за перемогу у Лізі Чемпіонів. А чемпіонат, то таке...
Ответить
1
1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
18.05.2025 в 17:33
на решті чумпіон а котигорошко забив пенальті обісрався с некчемним чорноморцем
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1
3
Kondor (Веселе)
18.05.2025 в 17:38
Сходи в школу да дізнайся як правильно пишеться " нарешті"
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3
0

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