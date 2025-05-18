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На эмблеме Динамо появится новая звездочка. Объясняем, почему так
Столичный клуб обновит свой логотип
Фото: ФК Динамо Київ
По итогам сезона 2024/25 на эмблеме "Динамо" появится новая звездочка, ведь в этом году киевляне стали чемпионами Украины, завоевав трофей Украинской Премьер-Лиги за один тур до конца чемпионата.
Долгое время над логотипом "Динамо" красовались две звезды, каждая из которых была добавлена за десять предыдущих выигранных чемпионств: рекордные 16 титулов в чемпионате Украины и 13 рекордных трофеев во времена чемпионата СССР.
Теперь у "бело-синих" уже 17 титулов чемпионов Украины, а общее количество трофеев равно 30, потому руководители "Динамо" планируют добавить еще одну, третью звезду, которая будет символизировать историческое наследие легендарного украинского клуба.
К примеру, у себя в соцсетях "Динамо" уже обновило фото профиля, добавив к логотипу клуба третью звезду.
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Напомним, что по итогам 29-го тура Украинской Премьер-Лиги "Динамо" набрало 69 очков, оторвавшись таким образом от Александрии на три балла и имея преимущество по результатам в очных встречах над подопечными Руслана Ротаня.
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