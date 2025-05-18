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Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Потенциально чемпионский матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Развязка сезона УПЛ совсем близка. Сегодня могут окончательно решиться первые три места турнирной таблицы. В том числе и судьба чемпионства.
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"Динамо", чтобы обеспечить себе трофей, нужно победить "Черноморец", который идет на последнем месте в турнирной таблице. Тогда параллельный результат "Александрии" значения иметь не будет. Однако и "моряки" под руководством Кучера все еще питают надежды на сохранение прописки в УПЛ.
В прямом эфире этот матч будет транслировать УПЛ ТВ. Просмотреть его можно на OTT-платформе MEGOGO. Начало поединка – 18 мая в 15.30.
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Украинская Премьер-лига, 29 тур
Стадион "Черноморец" (Одесса)
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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