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Ингулец – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Хозяевам победа нужна больше, чем гостям
Фото - ФК Шахтар
Этот поединок 28 тура УПЛ более важен для "Ингульца", чем для "Шахтера". Подопечные Кобина борются за выживание и недавно впервые за долгое время покинули зону прямого вылета. "Шахтер" же гарантировал себе бронзу, а на серебро замахнуться можно только теоретически. До второй “Александрии” пять очков, а значит нужно надеяться разве что на два подряд поражения от команды Ротаня.
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В прямом эфире этот матч будет транслировать УПЛ ТВ. Посмотреть его можно на OTT-платформе MEGOGO. Начало поединка – 18 мая в 15.30.
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Украинская Премьер-лига, 29 тур
Стадион "Украина" (Львов)
Главный арбитр: Анастасия Романюк
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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