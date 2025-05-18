Александрия – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" продолжает теоретическую борьбу за чемпионство. После поражения в предыдущем туре "Карпатам" шансы на титул уменьшились практически до нуля, но надежда умирает последней. Однако в любом случае "горожанам" нужно побеждать "Верес". А только дальше смотреть, сможет ли “Черноморец” сделать сенсацию против “Динамо”. Также сегодня подопечные Ротаня могут гарантировать серебряные медали Премьер-лиги.

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В прямом эфире этот матч будет транслировать УПЛ ТВ. Посмотреть его можно на OTT-платформе MEGOGO. Начало поединка – 18 мая в 15.30.

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Украинская Премьер-лига, 29 тур

Стадион "Ника" (Александрия)

Главный арбитр: Денис Шурман

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

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