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Александрия – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Только одни имеют мотивацию
Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий
"Александрия" продолжает теоретическую борьбу за чемпионство. После поражения в предыдущем туре "Карпатам" шансы на титул уменьшились практически до нуля, но надежда умирает последней. Однако в любом случае "горожанам" нужно побеждать "Верес". А только дальше смотреть, сможет ли “Черноморец” сделать сенсацию против “Динамо”. Также сегодня подопечные Ротаня могут гарантировать серебряные медали Премьер-лиги.
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В прямом эфире этот матч будет транслировать УПЛ ТВ. Посмотреть его можно на OTT-платформе MEGOGO. Начало поединка – 18 мая в 15.30.
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Украинская Премьер-лига, 29 тур
Стадион "Ника" (Александрия)
Главный арбитр: Денис Шурман
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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