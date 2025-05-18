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Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1

Премьер-лига

Очень важная победа для волков

Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" оказалось в неприятной турнирной ситуации после увольнения Имада Ашура. "Карпаты" были впереди в таблице, коллектив остался без тренера, внутренние расследования разрывали клуб изнутри. Но в такой момент "Полесью" удалось собраться и одержать очень важную победу, которая не просто оставила житомирян в борьбе за еврокубки, а делает их фаворитами.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фото – ниже в новости.

Фотогалерея

Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 1Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 2Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 3Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 4Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 5Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 6Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 7Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 8Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 9Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 10Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 1Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 2Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 3Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 4Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 5Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 6Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 7Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 8Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 9Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 10Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 2Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 3Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 4Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 5Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 6Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 7Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 8Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 9Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 10Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 11Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 1Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 2Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 3Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 4Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 5Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 6Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 7Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 8Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 9Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 10Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 1Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 2Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 3Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 4Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 5Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 6Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 7Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 8Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 9Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 10Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 1Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 2Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 3Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 4Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 5Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 6Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 7Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 8Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 9Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 10Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 1Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 2Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 3Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 5Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 6Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 7Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 8Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1 - фото 9
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