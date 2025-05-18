Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Житомир в борьбе за еврокубки. ФОТОрепортаж с матча Заря - Полесье 0:1
Очень важная победа для волков
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Полесье" оказалось в неприятной турнирной ситуации после увольнения Имада Ашура. "Карпаты" были впереди в таблице, коллектив остался без тренера, внутренние расследования разрывали клуб изнутри. Но в такой момент "Полесью" удалось собраться и одержать очень важную победу, которая не просто оставила житомирян в борьбе за еврокубки, а делает их фаворитами.
Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фото – ниже в новости.
Фотогалерея
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Моя карьера близится к концу": легенда Реала задумывается об уходе из футбола
- Английский нападающий в шаге от перехода в Барселону
- "Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке
- Назван первый кандидат на уход из Динамо перед началом летнего ТО
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000