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Смогут ли одесситы навязать борьбу Динамо на собственном поле. Стартовые составы Черноморец-Динамо
Игра двоих легендарных украинских клуба
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Очень интригующий матч ожидает болельщиков в Одессе, где местный "Черноморец" перед собственной публикой сыграет с почти чемпионом — киевским "Динамо". В случае поражения хозяева практически гарантируют себе понижение в Первую лигу в следующем сезоне. Зато подопечных Александра Шовковского устроит даже ничья, чтобы фактически закрепить за собой чемпионские медали. Может, команды решат мирно разойтись, чтобы все остались довольны?
- Черноморец: Рудько – Ракицкий, Белошевский, Скиба – Ермаков, Мустафаев, Сигеев, Когут, Бутко – Попов, Хобленко
- Запасные игроки: Вечный, Аниагбосо – Кисель, Жаржу, Кратов – Габелок, Райс, Панчишин, Робакидзе, Янаков – Безбородько, Пшеничнюк
- Динамо: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Попов, Тимчик – Шапаренко, Михайленко, Буяльский – Кабаев, Ванат, Ярмоленко
- Запасные игроки: Моргун - Дячук, Караваев, Лучкевич, Беловар - Бражко, Брагару, Пихалёнок Рубчинский - Торрес, Волошин
Интересно, что в этом матче за киевлян может дебютировать попавший в заявку колумбийский новичок Анхель Торрес.
Старт встречи намечен на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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