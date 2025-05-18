  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Смогут ли одесситы навязать борьбу Динамо на собственном поле. Стартовые составы Черноморец-Динамо

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Смогут ли одесситы навязать борьбу Динамо на собственном поле. Стартовые составы Черноморец-Динамо

Премьер-лига

Игра двоих легендарных украинских клуба

Смогут ли одесситы навязать борьбу Динамо на собственном поле. Стартовые составы Черноморец-Динамо

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Очень интригующий матч ожидает болельщиков в Одессе, где местный "Черноморец" перед собственной публикой сыграет с почти чемпионом — киевским "Динамо". В случае поражения хозяева практически гарантируют себе понижение в Первую лигу в следующем сезоне. Зато подопечных Александра Шовковского устроит даже ничья, чтобы фактически закрепить за собой чемпионские медали. Может, команды решат мирно разойтись, чтобы все остались довольны?

  • Черноморец: Рудько – Ракицкий, Белошевский, Скиба – Ермаков, Мустафаев, Сигеев, Когут, Бутко – Попов, Хобленко
  • Запасные игроки: Вечный, Аниагбосо – Кисель, Жаржу, Кратов – Габелок, Райс, Панчишин, Робакидзе, Янаков – Безбородько, Пшеничнюк
  • Динамо: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Попов, Тимчик – Шапаренко, Михайленко, Буяльский – Кабаев, Ванат, Ярмоленко
  • Запасные игроки: Моргун - Дячук, Караваев, Лучкевич, Беловар - Бражко, Брагару, Пихалёнок Рубчинский - Торрес, Волошин

Интересно, что в этом матче за киевлян может дебютировать попавший в заявку колумбийский новичок Анхель Торрес.

Старт встречи намечен на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

По теме
yellow-arrow
Лелекам нужны очки. Левый берег - Рух. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
На пути к серебру? Александрия - Верес. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Необходимость против престижа. Ингулец - Шахтер. Текстовая трансляция матча УПЛ
Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) УПЛ УПЛ ТВ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UPL
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости