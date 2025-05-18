Смогут ли одесситы навязать борьбу Динамо на собственном поле. Стартовые составы Черноморец-Динамо

Очень интригующий матч ожидает болельщиков в Одессе, где местный "Черноморец" перед собственной публикой сыграет с почти чемпионом — киевским "Динамо". В случае поражения хозяева практически гарантируют себе понижение в Первую лигу в следующем сезоне. Зато подопечных Александра Шовковского устроит даже ничья, чтобы фактически закрепить за собой чемпионские медали. Может, команды решат мирно разойтись, чтобы все остались довольны?

Черноморец: Рудько – Ракицкий, Белошевский, Скиба – Ермаков, Мустафаев, Сигеев, Когут, Бутко – Попов, Хобленко

Запасные игроки: Вечный, Аниагбосо – Кисель, Жаржу, Кратов – Габелок, Райс, Панчишин, Робакидзе, Янаков – Безбородько, Пшеничнюк

Динамо: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Попов, Тимчик – Шапаренко, Михайленко, Буяльский – Кабаев, Ванат, Ярмоленко

Запасные игроки: Моргун - Дячук, Караваев, Лучкевич, Беловар - Бражко, Брагару, Пихалёнок Рубчинский - Торрес, Волошин

Интересно, что в этом матче за киевлян может дебютировать попавший в заявку колумбийский новичок Анхель Торрес.

Старт встречи намечен на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.