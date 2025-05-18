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Сюрприз на вратарской позиции. Ингулец – Шахтер: стартовые составы на матч
Кобин против своей бывшей команды
Фото: Шахтар
В матче 29 тура чемпионата Украины "Ингулец" встретится с "Шахтером". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на эту игру.
- "Ингулец": Жилкин - Дубилей, Жовтенко, Малыш, Катрич - Волохатый, Лосенко, Пятов - Фарасеенко, Пушкарев, Могильный.
- Запасные: Паламарчук, Сметанка, Свистун, Кисленко, Схороход, Дзень, Дыхтярук, Бенедюк, Лисняк, Попов, Гаджук, Меленчук.
- "Шахтер": Твардовский - Винисиус, Бондарь, Фарина, Азаров - Криськив, Бондаренко, Судаков - Алиссон, Невертон, Кауан Элиас.
- Запасные: Фесюн, Арройо, Педро Энрике, Огарков, Марлон, Эгиналду, Швед, Кевин, Цуканов, Назарина, Педриньо, Траоре.
Перед стартом встречи петровцы находятся на 14-м месте в турнирной таблице. Дончане идут на третьей позиции. У команд 23 и 58 очков соответственно.
Начало матча запланировано на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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