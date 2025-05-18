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Противостояние соседних мест. Стартовые составы на матч ЛНЗ – Ворскла

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

Противостояние соседних мест. Стартовые составы на матч ЛНЗ – Ворскла

instagram.com/fclnz

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В 29-м туре УПЛ между собой сыграют "ЛНЗ" и "Ворскла".

Роман Григорчук выпустил следующих игроков с первых минут.

Кучеренко – Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев – Танковский, Кушниренко – Топалов, Яшари, Тилль, Пасич

Выбор Юрия Максимова

Исенко – Бацула, Павлюк, Хрипчук, Крупский – Скляр, Пердута – Салабай, Кулач, Кане - Ндукве

Команды в УПЛ сыграли 3 матча между собой, в которых один раз победил полтавский клуб, один раз "ЛНЗ" и один раз была зафиксирована ничья.

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До матча "ЛНЗ" занимает 12-е место с 29-ю баллами, "Ворскла" - 13-я с 25-ю баллами.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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