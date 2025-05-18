Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Битва за сохранение в УПЛ. Левый Берег встретится с Рухом. Стартовые составы
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Фото - ФК Лівий Берег
В предпоследнем 29-м туре УПЛ встретятся "Левый Берег" и "Рух"
Состав Виталия Первака:
Механив – Соколов, Якимов, Самар, Сидней – Банада, Диего, Косовский – Когут, Сухоручко, Шастал
Виталий Пономарёв выпукает следующих игроков со старта
Клименко – Роман, Холод, Слюбик, Китела – Пидгурський – Карабин, Пастух, Дидык, Рунич - Фаал
Команды в УПЛ сыграли один матч между собой, в котором победил львовский клуб.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
До матча "Левый Берег" занимает 15-е место с 23-мя баллами, "Рух" - 7-й с 37-ю баллами.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Английский нападающий в шаге от перехода в Барселону
- Уход Пушича, исторический кубок Кристал Пэлас, трофей Яремчука и фиаско Карпат. Главные новости за 17 мая
- Скала оформила одну из крупнейших гостевых побед во Второй лиге за последние 8 лет
- "Спасибо за все". Марино Пушич прощается с Шахтером
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане