Битва за сохранение в УПЛ. Левый Берег встретится с Рухом. Стартовые составы

В предпоследнем 29-м туре УПЛ встретятся "Левый Берег" и "Рух"

Состав Виталия Первака:

Механив – Соколов, Якимов, Самар, Сидней – Банада, Диего, Косовский – Когут, Сухоручко, Шастал

Виталий Пономарёв выпукает следующих игроков со старта

Клименко – Роман, Холод, Слюбик, Китела – Пидгурський – Карабин, Пастух, Дидык, Рунич - Фаал

Команды в УПЛ сыграли один матч между собой, в котором победил львовский клуб.

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До матча "Левый Берег" занимает 15-е место с 23-мя баллами, "Рух" - 7-й с 37-ю баллами.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.