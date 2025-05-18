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Александрия – Верес: стартовые составы на матч

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Александрия – Верес: стартовые составы на матч

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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В поединке 29 тура УПЛ "Александрия" сыграет против "Вереса". Главные вожди обоих коллективов избрали стартовые составы своих команд на это противостояние.

  • "Александрия": Ермаков - Скорко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Козак, Ковалец, Ващенко, Смирный, Теди Цара - Филиппов.
  • Запасные: Долгий, Булец, Кулаков, Мышнов, Тео, Шепелев, Беляев, Шостак, Боль, Галоян, М. Шевченко.
  • "Верес": Кожухарь - Куция, Гончаренко, Вовченко, Е.В. Шевченко - Клец, Харатин, Кучеров - В. Шарай, Гайдучик, Луан.
  • Запасные: Кулик, Стефанюк, Протасевич, Д. Чечер, Смеян, Баран, Дахновский, Лепский, Годя, Венделл, Степанюк.

"Верес" сейчас находится на девятом месте, "Александрия" идет второй. У команд 35 и 63 очка соответственно.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.

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