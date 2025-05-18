Александрия – Верес: стартовые составы на матч

В поединке 29 тура УПЛ "Александрия" сыграет против "Вереса". Главные вожди обоих коллективов избрали стартовые составы своих команд на это противостояние.

"Александрия": Ермаков - Скорко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Козак, Ковалец, Ващенко, Смирный, Теди Цара - Филиппов.

Ермаков - Скорко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Козак, Ковалец, Ващенко, Смирный, Теди Цара - Филиппов. Запасные: Долгий, Булец, Кулаков, Мышнов, Тео, Шепелев, Беляев, Шостак, Боль, Галоян, М. Шевченко.

"Верес": Кожухарь - Куция, Гончаренко, Вовченко, Е.В. Шевченко - Клец, Харатин, Кучеров - В. Шарай, Гайдучик, Луан.

Кожухарь - Куция, Гончаренко, Вовченко, Е.В. Шевченко - Клец, Харатин, Кучеров - В. Шарай, Гайдучик, Луан. Запасные: Кулик, Стефанюк, Протасевич, Д. Чечер, Смеян, Баран, Дахновский, Лепский, Годя, Венделл, Степанюк.

"Верес" сейчас находится на девятом месте, "Александрия" идет второй. У команд 35 и 63 очка соответственно.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.