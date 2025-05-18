УПЛ. Левый Берег - Рух 1:0. Вымучили

УПЛ накатывает на финиш, и на этих выходных пришла пора самых важных матчей. Самые-самые важные будут через неделю, в 30-м туре, а сегодня просто очень важные.

И в одном из этих матчей "Левый Берег" принимал "Рух".

"Аисты", которые неплохо вошли в весну и даже находились вне зоны вылета, сейчас находятся в страшном кризисе – команда не выигрывала 8 матчей подряд (1 ничья, 7 поражений) и после проигрыша "Ингульцу" в прошлом туре скатилась в зону переходных матчей. Впрочем, положение ЛБ не настолько критическое – выигрывай сегодня, выигрывай в последнем туре у "Ворсклы", и спасение почти гарантировано.

А вот "Рух" свои задачи выполнил – такой себе середняк, который и не вылетит и на зону еврокубков не претендует. Тем не менее, нужно отдать должное команде Пономарева – она не "сливает" матчи, играет для себя и довольно исправно берет очки.

Первак по сравнению с матчем прошлого тура значительно перетасовал состав. В центре обороны вышли Якимив и Самар. В центре поля вместо дисквалифицированного Дедуха вышел Косовский, правым вингером вместо Синицы вышел Николай Когут, а Шастал был перенаправлен на левый фланг атаки.

Были интересные ротации и у "Руха". Главная из них – появление в воротах 17-летнего Егора Клименко, для которого это был первый матч в рамках УПЛ, в то время как Герета остался в запасе. Также вместо Горина в пару в центре обороны к Холоду вышел Слюбик, с слева вместо Ляха вышел Роман. Также вместо Притулы в центр поля появился Пастух.

Хозяевам было нужнее, и поэтому они стартовали несколько активнее. Не то что смели соперника, но забили уже на 15-й минуте.

Атака получилось действительно неплохой: прошел пас в штрафную на Сухоручко, которого явно сбивали с ног. Судья фол не свистнул (будем считать, что дал доиграть эпизод), но мяч прилетел к Когуту, прострел которого и заверши Шастал. 1:0.

После забитого гола особо интересного в первом тайме не было. Подходы, пара подходов были, но не более. Штрафной от Шастала потянул юниор Клименко, прострел от Слюбика не успел замкнуть Дидык, Сухороучко не смог проткнуть в хорошей ситуации мяч мимо все того же Клименко.

Так и закончили тайм со счетом 1:0. Что было нужно "аистам" и при пресной игре руховцев.

Второй тайм по контексту получился очень ожидаемым. Ожидаемо еще хуже первого. "Левый Берег" сосредоточился на сохранении минимального результата, всего пару раз за тайм перейдя на чужую половину.

"Рух" - при трех заменах в перерыве и постоянном владении так и не смог хоть что-то придумать.

1:0, минимальная победа киевлян, которая позволила подняться в зону переходных матчей, и которым в последнем туре играть с "Ворсклой".

Ну и кроме миллиона слов, даем расклады в борьбе за выживание перед последним туром:

12. "Оболонь" - 29 очков

13. "Ворскла" - 26 очков

14. "Левый Берег" - 26 очков

15. "Ингулец" - 23 очка

16. "Черноморец" - 22 очка

29-й тур УПЛ, сезон 2024/25

18 мая, Киевская область, стадион "Левый Берег"

Судья: Александр Соловьян (Киевская область)

"Левый Берег" (Киев) – "Рух" (Львов) 1:0

Голы: Шастал (15)

Предупреждения: Якымив, Самар

"Левый Берег": Механив, Сидней (Шаповал, 46), Якимив, Самар, Соколов, Банада, Косовский (Семенов, 89), Шастал, Николай Когут (Иван Когут, 81), Диего (Синица, 70), Сухоручко (Кобзар, 70)

"Рух": Клименко, Слюбик, Холод (Горин, 46), Китела, Роман (Рябов, 46), Пидгурский (Лях, 46), Дидык, Пастух, Карабин, Рунич (Денисов, 86), Фаал