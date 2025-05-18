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Не самый младший. За Рух в матче УПЛ дебютирует 17-летний вратарь
Пономарев дает шанс
fcrukh.com
За "Рух" в матче УПЛ дебютирует 17-летний вратарь.
В поединке против "Левого берега" ворота львовского клуба будет защищать 17-летний Егор Клименко.
Самым молодым вратарем, который дебютировал за "Рух" был Юрий-Владимир Герета. В 2020 году он вышел против "Зари" в возрасте 16 лет. Голкипер появился на поле в 7-м туре УПЛ на 90+1-й минуте.
Через минуту он пропустил гол. Матч между "Зарей" и "Рухом" закончился со счетом 4:0.
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Напомним, что "Рух" сыграет с "Левым берегом". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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