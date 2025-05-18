УПЛ. Александрия - Верес 3:1. Команда Ротаня досрочно стала серебряным призером

VBET Лига. 29-й тур

18 мая. Александрия. "Ника"

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

"Александрия" - "Верес" 3:1



Голы: Цара 5, 21, Ковалец 36 - Гайдучик 47

"Александрия": Ермаков - Скорко (Боль 90), Шабанов, Кампуш, Мартынюк - Козак, Смирный (Шепелев 62), Ковалец (Мишнев 62), Ващенко (Шостак 75), Цара (Ндика 75) - Филиппов

"Верес": Кожухарь - Куция, Вовченко, Гончаренко (Чечер 78), Шевченко (Смиян 78) - Клец (Степанюк 66), Харатин, Кучеров - Луан (Дахновский 66), Шарай, Гайдучик (Лепский 84)



Предупреждения: Харатин 70



К этому матчу команды подходили с разной мотивацией. "Александрия" хотела досрочно завоевать серебряные медали на глазах у родных трибун, в то время как "Верес" был намерен реабилитироваться за предыдущие три поражения от команд второго эшелона.

Хозяева поля к своей цели приблизились уже на 5-й минуте. Шабанов забросил из глубины в штрафную на Козака, Артем уверенно прошел защитника, отдал на свободного Цару, и тот закатил мяч в пустые ворота.

До конца первой десятиминутки Цара чуть было не оформил дубль. Удар зимнего новичка "Александрии" из Албании с линии штрафной парировал Кожухарь.

Далее "Верес" чуть оклемался после неудачного старта, и сумел выровнять игру, но тут же все усилия подопечных Шандрука перечеркнуло коронное оружие соперника. Кожухарь отбил мяч перед собой после удара Ковальца с углового, но сразу успешно на добивании все тот же Цара. Шестой гол для Теди в последних пяти поединках.

Несмотря на увеличившееся отставание, существенно перехватить инициативу гостям не удавалось. Заменивший сегодня в опорной зоне дисквалифицированного Калюжного Ващенко пробросил вперед на Ковальца, тот обыгрался с Филипповым, и после паса последнего забил уже в пустые владения - 3:0 по итогам первого тайма.

После перерыва "Верес" сразу бросился в атаку спасать свою репутацию, и быстро достиг успеха. Шарай удачно вырезал между Кампушем и Шабановым на Гайдучика, и центрфорвард результативным ударом замкнул этот прострел. Этот гол (шестой по счету) позволил Николаю стать лучшим бомбардиром своей команды в текущем сезоне УПЛ.

Преимущество по владению не приносило "народным" каких-либо дивидендов благодаря высокой организованности обороны "Александрии". Более того, коллектив Ротаня мог снова крупно повести - после удара Филиппова с разворота надежно сыграл Кожухарь.

Ухода с поля Цары и Ковальца значительно ослабил атакующий потенциал "Александрии", но главной целью до финального свистка для "горожан" оставалось сохранение победного счета, с чем она успешно справилась. На помощь им, к тому же, пришел во втором тайме дождь, замедлявший атаки гостей.

Благодаря ничье в параллельном матче "Динамо" добыло чемпионство, а "Александрия" впервые в истории стала серебряным призером УПЛ, превзойдя свой результат в сезоне 18/19 (бронза). "Верес", в то же время, уже точно завершит чемпионат в топ-10, что тоже можно считать для коллектива Шандрука большим достижением.