Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И снова он. Шахтер открыл счет в матче против Ингульца на второй минуте – ВИДЕО
Быстрый гол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Ингулец" и "Шахтер" играют матч 29 тура УПЛ во Львове. На второй минуте счет во встрече был открыт.
Навес Алиссона с правого фланга перелетел штрафную, но мяч подобрал Азаров и снова подал в штрафную. Артем Бондаренко без сопротивления пробил головой.
Для полузащитника этот гол стал 11-й в текущем чемпионате. По этому показателю он сравнялся с Георгием Судаковым. Они – лучшие бомбардиры "Шахтера" в УПЛ.
За ходом событий в матче следите в текстовой трансляции от UA-Football.
Популярное сейчас
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Моя карьера близится к концу": легенда Реала задумывается об уходе из футбола
- Английский нападающий в шаге от перехода в Барселону
- Известно, какие требования выдвигал Ашур перед своим увольнением из Полесья
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы