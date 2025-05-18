И снова он. Шахтер открыл счет в матче против Ингульца на второй минуте – ВИДЕО

"Ингулец" и "Шахтер" играют матч 29 тура УПЛ во Львове. На второй минуте счет во встрече был открыт.

Навес Алиссона с правого фланга перелетел штрафную, но мяч подобрал Азаров и снова подал в штрафную. Артем Бондаренко без сопротивления пробил головой.

Для полузащитника этот гол стал 11-й в текущем чемпионате. По этому показателю он сравнялся с Георгием Судаковым. Они – лучшие бомбардиры "Шахтера" в УПЛ.

За ходом событий в матче следите в текстовой трансляции от UA-Football.