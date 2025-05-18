УПЛ. Ингулец - Шахтер 1:4. Бронзовый призер поиграл мышцами

Главный матч второй части сезона "Шахтер" уже отыграл и выиграл – финал Кубка Украины. От его результата зависел "калибр" евротурнира, в котором будут выступать "горняки" в кампании 2025/26, зависело настроение, зависела самооценка... Но, похоже, не зависела судьба Марино Пушича, которая, похоже, была определена заранее.

На неделе тренер попрощался с клубом, что довольно воодушевленно восприняли болельщики "Шахтера". А как такие события могли повлиять на настроение игроков? Да в соперниках "Шахтера" в 29-м туре была команда, которую "горняки" обязаны побеждать в любом моральном состоянии. Класс игроков разный. Но ведь в том-то и изюминка: "Шахтер" Марино Пушича – это далеко не машина.

Хотя начали номинальные гости весьма уверенно. Уже на второй минуте забил Бондаренко ударом головой после подачи Азарова из глубины. Максимально просто. Однако дальше почему-то "Шахтер" сам себе создавал трудности пассивной игрой.

Оцените сами: момент Романа Волохатого, момент Виталия Фарасеенко и в конце концов гол Волохатого после сбрасывания от Малыша. Катастрофические провалы команды Пушича в защите. Такой "Шахтер" далеко не пойдет.

Устраивала ли ничья "Ингулец"? Очень сложно ответить. Вероятно, ситуация зависела еще от результатов параллельных матчей. Но надо отдать должное команде Кобина - даже при счете 1:1 она продолжала искать пути к воротам Твардовского (да-да, именно он вышел в основе - неожиданность). Мог забивать Пушкарев, но вратарь справился с вызовом. Чуть позже уже "Ингулец" наткнулся на атаку соперника, но Невертон не реализовал свой шанс.

Далее игра перешла в русло индивидуальных физических единоборств, что было на руку "Ингульцу". Все же, команда Кобина сумела втянуть "Шахтер" в невыгодную для него среду. Иногда моменты возникали - как вот, например, у Кауана Элиаса, но чаще были остановки игры, стычки, столкновения. После одного из таких, - с Судаковым, - не смог продолжить игру голкипер "Ингульца" Жилкин. Ситуация имела жутковатый вид, но, к счастью, обошлось.

Вышел Паламарчук - и именно он дважды пропустил от Судакова в течение четырех минут. Класс есть класс. Сначала Георгий реализовал выход "один в один", а затем ловко сыграл на добивании.

На этом - точка (четвертый командный и второй личный гол Бондаренко важен разве что для индивидуальных достижений Артема). "Ингулец" добыл симпатии, но не добыл очки. Выше головы трудно выпрыгнуть, хотя подопечные Кобина и старались. У "Ингульца" еще остаются шансы избежать вылета, но они незначительны.

А вот "Шахтер" впервые после сезона 1995/96 финишировал вне топ-2 турнирной таблицы УПЛ. В рамках чемпионата Украины - это оглушительный провал для гранда.

УПЛ. 29-й тур

Львов. Стадион "Украина"

Арбитр в поле - Анастасия Романюк

"Ингулец" - "Шахтер" 1:4

Голы: Волохатый 17 - Бондаренко 2, Судаков 69, Судаков 73, Бондаренко 90+1

"Ингулец": Жилкин (Паламарчук 52) - Катрич, Малыш, Жовтенко, Дубилей - Лосенко (Скороход 82) - Могильный (Лисняк 72), Пятов (Гаджук 71), Волохатый (Попов 87), Фарасеенко - Пушкарев (Меленчук 82)

"Шахтер": Твардовский - Азаров, Фарина, Бондарь (Арройо 69), Тобиас (Назарина 43) - Крыськив - Невертон (Кевин 69), Судаков (Цуканов 77), Бондаренко, Алиссон (Швед 82) - Элиас (Траоре 69)

Предупреждение: Тобиас 41