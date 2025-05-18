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УПЛ. Ингулец - Шахтер 1:4. Бронзовый призер поиграл мышцами

Премьер-лига
Обновлено

Команда Пушича - третья

УПЛ. Ингулец - Шахтер 1:4. Бронзовый призер поиграл мышцами

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный матч второй части сезона "Шахтер" уже отыграл и выиграл – финал Кубка Украины. От его результата зависел "калибр" евротурнира, в котором будут выступать "горняки" в кампании 2025/26, зависело настроение, зависела самооценка... Но, похоже, не зависела судьба Марино Пушича, которая, похоже, была определена заранее.

На неделе тренер попрощался с клубом, что довольно воодушевленно восприняли болельщики "Шахтера". А как такие события могли повлиять на настроение игроков? Да в соперниках "Шахтера" в 29-м туре была команда, которую "горняки" обязаны побеждать в любом моральном состоянии. Класс игроков разный. Но ведь в том-то и изюминка: "Шахтер" Марино Пушича – это далеко не машина.

Хотя начали номинальные гости весьма уверенно. Уже на второй минуте забил Бондаренко ударом головой после подачи Азарова из глубины. Максимально просто. Однако дальше почему-то "Шахтер" сам себе создавал трудности пассивной игрой.

Оцените сами: момент Романа Волохатого, момент Виталия Фарасеенко и в конце концов гол Волохатого после сбрасывания от Малыша. Катастрофические провалы команды Пушича в защите. Такой "Шахтер" далеко не пойдет.

Устраивала ли ничья "Ингулец"? Очень сложно ответить. Вероятно, ситуация зависела еще от результатов параллельных матчей. Но надо отдать должное команде Кобина - даже при счете 1:1 она продолжала искать пути к воротам Твардовского (да-да, именно он вышел в основе - неожиданность). Мог забивать Пушкарев, но вратарь справился с вызовом. Чуть позже уже "Ингулец" наткнулся на атаку соперника, но Невертон не реализовал свой шанс.

Далее игра перешла в русло индивидуальных физических единоборств, что было на руку "Ингульцу". Все же, команда Кобина сумела втянуть "Шахтер" в невыгодную для него среду. Иногда моменты возникали - как вот, например, у Кауана Элиаса, но чаще были остановки игры, стычки, столкновения. После одного из таких, - с Судаковым, - не смог продолжить игру голкипер "Ингульца" Жилкин. Ситуация имела жутковатый вид, но, к счастью, обошлось.

Вышел Паламарчук - и именно он дважды пропустил от Судакова в течение четырех минут. Класс есть класс. Сначала Георгий реализовал выход "один в один", а затем ловко сыграл на добивании.

На этом - точка (четвертый командный и второй личный гол Бондаренко важен разве что для индивидуальных достижений Артема). "Ингулец" добыл симпатии, но не добыл очки. Выше головы трудно выпрыгнуть, хотя подопечные Кобина и старались. У "Ингульца" еще остаются шансы избежать вылета, но они незначительны.

А вот "Шахтер" впервые после сезона 1995/96 финишировал вне топ-2 турнирной таблицы УПЛ. В рамках чемпионата Украины - это оглушительный провал для гранда.

УПЛ. 29-й тур
Львов. Стадион "Украина"
Арбитр в поле - Анастасия Романюк

"Ингулец" - "Шахтер" 1:4
Голы: Волохатый 17 - Бондаренко 2, Судаков 69, Судаков 73, Бондаренко 90+1

"Ингулец": Жилкин (Паламарчук 52) - Катрич, Малыш, Жовтенко, Дубилей - Лосенко (Скороход 82) - Могильный (Лисняк 72), Пятов (Гаджук 71), Волохатый (Попов 87), Фарасеенко - Пушкарев (Меленчук 82)

"Шахтер": Твардовский - Азаров, Фарина, Бондарь (Арройо 69), Тобиас (Назарина 43) - Крыськив - Невертон (Кевин 69), Судаков (Цуканов 77), Бондаренко, Алиссон (Швед 82) - Элиас (Траоре 69)

Предупреждение: Тобиас 41

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Комментарии
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Геродот (Винница)
18.05.2025 в 18:18
Шахтеру в этом чемпионате уже ничего не нужно, поэтому Пушич выпустил на поле полурезервный состав. А для Ингульца это был один из последних шансов зацепиться за переходные игры. Это наложило отпечаток на ход игры, особенно в первом тайме. Ингулец не выглядел обреченно, и его игроки часто выбегали в контратаки на ворота Шахтера, особенно опасные через центр, где вместо Матвиенка появился резервист Фарина. Оказалось, что Фарина не имеет нужных скоростных качеств для защитника и его несколько раз на скорости проходили нападающие Ингульца, выходя один на один. Конечно, Шахтер владел игровым преимуществом, чаще владел мячом, но вот распорядиться им в первом тайме не сумел. Быстро забив гол, тут же через 15 минут пропустил. А дальше, сидя на воротах Ингульца, никакой пользы из этого не извлекли. Не понравились бразильцы Алиссон и Эллиас, часто теряли мяч в единоборствах. Как по мне, они пока не оправдывают тех немалых бабок, которые за них были заплачены. Ничего не сумел создать в атаке и Невертон. Увидев, что мало что получается, Пушич и выпустил на замену Кевина и Траоре. Игра сразу преобразилась, Судаков буквально один за одним забил два гола, а добил Ингулец автор второго дубля - Бондаренко. Было заметно, что во втором тайме игрокам Ингульца банально не хватило сил. В сухом остатке: победа Шахтера над аутсайдером, которая никак не скрашивает откровенно провальный сезон для горняков, за что Пушич закономерно и поплатился местом тренера. И фактически лишь мизерные шансы у Ингульца не присоединиться к вылетевшему в пердив Черноморцу.
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Комментарии 2
Геродот (Винница)
18.05.2025 в 18:18
Шахтеру в этом чемпионате уже ничего не нужно, поэтому Пушич выпустил на поле полурезервный состав. А для Ингульца это был один из последних шансов зацепиться за переходные игры. Это наложило отпечаток на ход игры, особенно в первом тайме. Ингулец не выглядел обреченно, и его игроки часто выбегали в контратаки на ворота Шахтера, особенно опасные через центр, где вместо Матвиенка появился резервист Фарина. Оказалось, что Фарина не имеет нужных скоростных качеств для защитника и его несколько раз на скорости проходили нападающие Ингульца, выходя один на один. Конечно, Шахтер владел игровым преимуществом, чаще владел мячом, но вот распорядиться им в первом тайме не сумел. Быстро забив гол, тут же через 15 минут пропустил. А дальше, сидя на воротах Ингульца, никакой пользы из этого не извлекли. Не понравились бразильцы Алиссон и Эллиас, часто теряли мяч в единоборствах. Как по мне, они пока не оправдывают тех немалых бабок, которые за них были заплачены. Ничего не сумел создать в атаке и Невертон. Увидев, что мало что получается, Пушич и выпустил на замену Кевина и Траоре. Игра сразу преобразилась, Судаков буквально один за одним забил два гола, а добил Ингулец автор второго дубля - Бондаренко. Было заметно, что во втором тайме игрокам Ингульца банально не хватило сил. В сухом остатке: победа Шахтера над аутсайдером, которая никак не скрашивает откровенно провальный сезон для горняков, за что Пушич закономерно и поплатился местом тренера. И фактически лишь мизерные шансы у Ингульца не присоединиться к вылетевшему в пердив Черноморцу.
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andrey B
18.05.2025 в 18:42
бондаренко он "герой"в подобных матчах:с ингульцами и т.д. а вот когда надо его почему-то и на поле во время игры не видно.
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