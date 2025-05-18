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Легионер Александрии оформил дубль в ворота Вереса в начале матча – ВИДЕО
"Горожане" все еще в борьбе
Олександрія
"Александрия" дома принимает "Верес" в рамках 29 тура чемпионата Украины. На пятой минуте счет во встрече был открыт.
Козак принял мяч в штрафной площадке, обыграл защитника и прострелил в центр Теди Цара в касание пробил и мимо защитника, и мимо голкипера.
На 21 минуте счет стал 2:0. С подачей с углового ровенчане справились, в том числе сейв оформил голкипер.
В общей сложности Цара оформил шесть голов в пяти последних матчах.
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