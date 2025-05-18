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Третий гол за киевский клуб. Левый берег открыл счёт в матче с Рухом. Видео гола

Премьер-лига

Завершили атаку

Третий гол за киевский клуб. Левый берег открыл счёт в матче с Рухом. Видео гола

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

"Левый берег" открыл счёт в матче с "Рухом".

Киевская команда организовала атаку вблизи штрафной . Львовский клуб вблизи ворот ещё сбил Сухоручко и арбитр мог давать пенальти "Левому берегу".

Поскольку продолжалась атака хозяев, судья решил не прерывать. Киевский клуб забил свой гол. Отметился Шастал.

Третий гол за Левый Берег

Видео гола:

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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