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Третий гол за киевский клуб. Левый берег открыл счёт в матче с Рухом. Видео гола
Завершили атаку
Фото: ФК Лівий Берег
"Левый берег" открыл счёт в матче с "Рухом".
Киевская команда организовала атаку вблизи штрафной . Львовский клуб вблизи ворот ещё сбил Сухоручко и арбитр мог давать пенальти "Левому берегу".
Поскольку продолжалась атака хозяев, судья решил не прерывать. Киевский клуб забил свой гол. Отметился Шастал.
Третий гол за Левый Берег
Видео гола:
Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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