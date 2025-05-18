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Впервые после полномасштабного вторжения. В Одессе матч УПЛ проходит со зрителями

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Ну наконец-то

Впервые после полномасштабного вторжения. В Одессе матч УПЛ проходит со зрителями

Фото - UA-Футбол

Новина українською

В Одессе матч УПЛ проходит со зрителями впервые после полномасштабного вторжения.

На матч "Черноморца" против "Динамо" в Одессе допустили зрителей. Фотокорреспондент UA-Футбол показал кадр с болельщиками на стадионе "Черноморец".

Впервые после полномасштабного вторжения. В Одессе матч УПЛ проходит со зрителями - изображение 1

К слову, на данный матч были одни из дорогих билетов.

"Черноморец" на данный момент занимает 16-е место с 22-мя баллами.

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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