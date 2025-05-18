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Впервые после полномасштабного вторжения. В Одессе матч УПЛ проходит со зрителями
Ну наконец-то
Фото - UA-Футбол
В Одессе матч УПЛ проходит со зрителями впервые после полномасштабного вторжения.
На матч "Черноморца" против "Динамо" в Одессе допустили зрителей. Фотокорреспондент UA-Футбол показал кадр с болельщиками на стадионе "Черноморец".
К слову, на данный матч были одни из дорогих билетов.
"Черноморец" на данный момент занимает 16-е место с 22-мя баллами.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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