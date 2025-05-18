Впервые после полномасштабного вторжения. В Одессе матч УПЛ проходит со зрителями

В Одессе матч УПЛ проходит со зрителями впервые после полномасштабного вторжения.

На матч "Черноморца" против "Динамо" в Одессе допустили зрителей. Фотокорреспондент UA-Футбол показал кадр с болельщиками на стадионе "Черноморец".

К слову, на данный матч были одни из дорогих билетов.

"Черноморец" на данный момент занимает 16-е место с 22-мя баллами.