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Помог рикошету от Бондаря. Ингулец сравнял счет в матче против Шахтера – ВИДЕО

Премьер-лига

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Помог рикошету от Бондаря. Ингулец сравнял счет в матче против Шахтера – ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
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"Ингулец" принимает "Шахтер" во Львове на стадионе “Украина” в рамках 29 тура чемпионата Украины. На 17-й минуте счет во встрече стал равным благодаря голу номинальных хозяев.

Помог петровцам отличиться стандарт. Первая подача не удалась, однако во время второй волны атаки мяч дошел до Волохатого, который пробил в сторону ворот соперников. Круглый рикошет от Валерия Бондаря залетел в ворота.

Для Волохатого это второй гол в текущем сезоне.

За матчем следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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