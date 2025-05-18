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Помог рикошету от Бондаря. Ингулец сравнял счет в матче против Шахтера – ВИДЕО
Подопечные Кобина сражаются до конца
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Ингулец" принимает "Шахтер" во Львове на стадионе “Украина” в рамках 29 тура чемпионата Украины. На 17-й минуте счет во встрече стал равным благодаря голу номинальных хозяев.
Помог петровцам отличиться стандарт. Первая подача не удалась, однако во время второй волны атаки мяч дошел до Волохатого, который пробил в сторону ворот соперников. Круглый рикошет от Валерия Бондаря залетел в ворота.
Для Волохатого это второй гол в текущем сезоне.
За матчем следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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