Впервые после сезона 1995/96 Шахтер финишировал вне топ-2 УПЛ

Только что завершились матчи 29-го тура Украинской Премьер-лиги, после которого надежды дончан завершить сезон по крайней мере на втором месте, полностью исчезли. "Александрия" обыграла "Верес" у себя дома со счетом 3:1, что означает, что теперь у команды Пушича нет математических шансов догнать подопечных Руслана Ротаня.

Несмотря на то, что "горняки" выиграли свой матч против "Ингульца" на выезде выиграли со счетом 4:1, это уже никак не спасает их турнирное положение, они завершат сезон на третьем месте.

Это означает, что впервые с сезона 1995/96 "Шахтер" завершит сезон за пределами топ-2 УПЛ. В том сезоне они финишировали на 10-й строчке, а чемпионом стало киевское "Динамо". До сих пор это был последний раз, когда мы видели "горняков" не на первой или второй строчке по итогам сезона.