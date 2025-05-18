УПЛ. Черноморец - Динамо 1:1. Киев - чемпион, Одесса - на выход

Две разные футбольные вселенные, даже по украинским меркам. Как минимум, на бумаге. Встреча лидера первенства и тотального аутсайдера.

В то же время, не сказать, что динамовцы прям разрывали "моряков" в первом тайме. Гости скорее действовали взвешенно и методично, планомерно строя свои позиционные атаки. В свою очередь, одесситы держались достойно, впрочем выжать что-то большее чем контратаки не удавалось. Разница в классе исполнителей безусловно сказывалась. Судьбу эпизодов решали детали. Где-то быстрее, где-то точнее.

Самым активным и заметным в составе обоих был Ярмоленко. Легенда нашего футбола пыталась действовать красиво и оригинально. И именно Андрей ближе к экватору первой половины открыл счет. После верховой подачи вингер "бело-синих" буквально затолкал кожаного в ворота Рудько. Впрочем, ассистенты VAR подсказали Пасхалу, что нападающий "Динамо" подыграл себе рукой в том эпизоде - взятие ворот было отменено.

Ярмоленко и после этого старался обострять впереди, но не хватало точности. То мяч пролетит над перекладиной, то защитники одесской команды заблокируют. В свою очередь, за хозяев в основном ответил Хобленко. Однако, опять же, вся немногочисленная угроза от подопечных Кучера сводилась к верховым забросам, навесам и дальним ударам. При этом неточных.

Большинство игрового времени столичный коллектив спокойно, практически без давления, контролировал мяч в центре поля. "Черноморец" садился низко, но при этом не разваливался. В то же время скамейка запасных одесситов во главе с тренерским штабом заметно нервничала, созерцая на результатами параллельных матчей. Как-никак, свои голы провели прямые конкуренты: "Левый Берег" и "Ингулец"...

После перерыва подопечные СаШо активизировались и набросились на последнюю треть поля "моряков" с новой силой. Это сразу дало свои плоды. После фланговой атаки Буяльский продолжил в центр на уже вышеупомянутого не раз Ярмоленко, а тот пробивал уже по сути по пустым воротам. Еще один ветеран УПЛ - Ракицкий вынес этот мяч с линии, однако до этого игровой снаряд попал в руку Сигееву.

Сначала удача забрала у Ярмоленко - потом отдала, хех. Арбитр указал на точку, а 7-й номер киевлян сам взялся выполнять этот 11-метровый и не промахнулся. К слову, этот забитый мяч стал 15-м для 35-летнего вингера в матчах с одесским коллективом. Никому в своей профессиональной карьере Андрей не забивал больше. Более того, благодаря этому голу, Ярмоленко стал лучшим бомбардиром родной команды в элитном украинском дивизионе, обойдя по этому показателю действующего наставника сборной Украины - Сергея Реброва. 114 голов!

Тем не менее, даже после этого прощенного мяча, "Черноморец" не стушевался и продолжил играть. Не соврал таки Хобленко после победного матча с "Ворсклой". "Моряки" таки дали бой первой команде чемпионата. Отличился, кстати, как раз сам Алексей. В частности: Кабаева обокрали в центральной зоне, хозяева "пружинисто" отреагировали на эту потерю мяча соперником, далее последовала подача с фланга в штрафную зону, а тот же Хобленко всех перевесил в воздухе и прошил Нещерета. Домашний стадион "Черноморца" в этот момент взорвался радостными эмоциями. Болельщики более трех лет ждали этой возможности, такие реалии сейчас...

Здесь уже заметно начал нервничать Александр Шовковский и его помощники. Безусловно, даже ничья гарантировала чемпионство "Динамо". Ну но как говорил классик: "Камон плей!" . Вообще не солидно для будущего чемпиона играть вничью с абсолютным аутсайдером - с последней командой первенства...

В концовке команды еще обменялись опасными моментами, однако счет больше не менялся.

Следует отдать должное "Черноморцу". Хозяева бились до самого конца. Однако, даже этого было критически недостаточно. Не хочется "морализаторства", но нужно было брать очки до этого - в матчах с соседями по таблице. Потому что оставлять судьбу собственного выживания на поединки с "Динамо" и "Александрией" - это, мягко говоря, наивное решение.

Киевляне прерывают гегемонию "Шахтера" и впервые за 4 года становятся чемпионами Украины! Это 17-й подобный титул в истории "бело-синих". Ну а "Черноморец" официально вылетает... Одесситов ожидает очищение Первой лигой.

Фото пресс-службы ФК "Динамо"

29-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 18-е мая

Одесса, стадион "Черноморец"

Голы: Хобленко 68 - Ярмоленко 54 (пенальти)

Отмененное взятие ворот: Ярмоленко 18 (игра рукой)

"Черноморец": Рудько - Ракицкий, Билошевский, Скиба - Ермаков, Мустафаев (Габелок 66), Сигеев (Безбородько 82), Когут (Робакидзе 65), Бутко - Кирилл Попов (Янаков 57), Хобленко.

Запасные: Вечный, Аниагбосо Чижиоке, Кисель, Жаржу, Кратов, Габелок, Райс, Панчишин, Робакидзе, Янаков, Безбородько, Пшеничнюк.

Главный тренер: Александр Кучер (желтая карточка - 6)

"Динамо": Нещерет - Вивчаренко, Михавко, Денис Попов, Тымчик - Кабаев, Шапаренко (Бражко 66), Михайленко, Ярмоленко (Волошин 66) - Ванат, Буяльский (Пихаленок 81).

Запасные: Моргун, Бражко, Волошин, Рубчинский, Анхель, Караваев, Дячук, Лучкевич, Герреро, Биловар, Брагару, Пихаленок.

Главный тренер: Александр Шовковский.

Предупреждения: Михайленко 31, Хобленко 45, Шапаренко 56

Арбитр: Пасхал Игорь.