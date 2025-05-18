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Александрия громит Верес после первого тайма. Еще один гол - на счету капитана

Премьер-лига
Обновлено

Без шансов для ровенчан

Александрия громит Верес после первого тайма. Еще один гол - на счету капитана

Фото: FootBoom/Автор – Михаил Козелко

Новина українською

Завершился первый тайм матча 29-го тура УПЛ между "Александрией" и "Вересом". На 36-й минуте третий гол хозяев забил капитан Кирилл Ковалец.

Голкипер гостей Кожухарь неточно выбил мяч, его перехватили соперники и разыграли комбинацию с ударом в пустые ворота. После первого тайма счет 3:0 в пользу "Александрии".

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Кирилл Ковалец ФК Александрия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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