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Александрия громит Верес после первого тайма. Еще один гол - на счету капитана
Без шансов для ровенчан
Фото: FootBoom/Автор – Михаил Козелко
Завершился первый тайм матча 29-го тура УПЛ между "Александрией" и "Вересом". На 36-й минуте третий гол хозяев забил капитан Кирилл Ковалец.
Голкипер гостей Кожухарь неточно выбил мяч, его перехватили соперники и разыграли комбинацию с ударом в пустые ворота. После первого тайма счет 3:0 в пользу "Александрии".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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