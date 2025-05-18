Александрия громит Верес после первого тайма. Еще один гол - на счету капитана

Завершился первый тайм матча 29-го тура УПЛ между "Александрией" и "Вересом". На 36-й минуте третий гол хозяев забил капитан Кирилл Ковалец.

Голкипер гостей Кожухарь неточно выбил мяч, его перехватили соперники и разыграли комбинацию с ударом в пустые ворота. После первого тайма счет 3:0 в пользу "Александрии".

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