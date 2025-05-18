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Один отыграли. Верес удивил Александрию быстрым голом после перерыва
Возьмутся за дело?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Ровенский "Верес" сократил отставание в счете в матче 29-го тура УПЛ с "Александрией". На 47-й минуте Николай Гайдучик замкнул передачу Владислава Шарая.
Ривненчане завершили безголевую серию из 246-ти минут. Это 7-й гол для Гайдучика в сезоне.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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