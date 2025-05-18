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Один отыграли. Верес удивил Александрию быстрым голом после перерыва

Премьер-лига

Возьмутся за дело?

Один отыграли. Верес удивил Александрию быстрым голом после перерыва

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Ровенский "Верес" сократил отставание в счете в матче 29-го тура УПЛ с "Александрией". На 47-й минуте Николай Гайдучик замкнул передачу Владислава Шарая.

Ривненчане завершили безголевую серию из 246-ти минут. Это 7-й гол для Гайдучика в сезоне.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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