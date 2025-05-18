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Ожидаемо. Определился евротурнир, в котором в следующем сезоне сыграет Динамо
Самый престижный
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Динамо" по итогам 29-го тура УПЛ гарантировало себе чемпионский титул 2024/25, а вместе с ним – и гарантию участия в Лиге чемпионов 2025/26.
"Динамо" как единственный представитель Украины в самом престижном клубном турнире Европы начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На пути к основному раунду – три соперника.
Победа во всех трех противостояниях Лиги чемпионов – выход в основной этап Лиги чемпионов 2025/26;
победа во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, но поражение в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов – переход в раунд плей-офф Лиги Европы (далее – основной этап Лиги Европы или Лиги конференций);
победа во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, поражение в раунде плей-офф Лиги чемпионов – переход в основной этап Лиги Европы;
поражение во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов – переход в третий квалификационный раунд Лиги Европы; победа там – выход в раунд плей-офф Лиги Европы (далее – основной этап Лиги Европы или Лиги конференций);
поражение во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов – переход в третий квалификационный раунд Лиги Европы; поражение там – переход в раунд плей-офф Лиги конференций; далее либо основной этап Лиги конференций, либо вылет из еврокубков.
"Динамо" будет в посеве во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов и вне посева – в раунде плей-офф Лиги чемпионов; в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов возможен как посев, так и не посев.
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