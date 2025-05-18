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Впервые за 6 лет. Определился первый клуб, вылетевший из УПЛ

Премьер-лига

Чистка им не помешает

Впервые за 6 лет. Определился первый клуб, вылетевший из УПЛ

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Определился первый клуб, вылетевший из УПЛ.

"Черноморец", сыграв вничью с "Динамо" лишился шансов на сохранение в высшем дивизионе. За тур до конца у одесского клуба набрано 22 балла.

У 14-го места, которое даёт право на переходные матчи – 26 баллов.

В последний раз "Черноморец" вылетал из УПЛ в сезоне 2018/19. Тогда одесситы заняли 11-е место в УПЛ и в переходных матчах проиграли "Колосу".

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В сезоне 2020/21" моряки" заняли второе место в Первой Лиге и вернулись в УПЛ.

Сейчас "Черноморец" занимает 16-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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