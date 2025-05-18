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Приближаются к чемпионству. Динамо открыло счёт в матче с Черноморцем. Видео гола

Премьер-лига

Капитан

Приближаются к чемпионству. Динамо открыло счёт в матче с Черноморцем. Видео гола

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"Динамо" открыло счёт в матче с "Черноморцем".

На 52-й минуте "Динамо" пошло в атаку. Но мяч попал в руку полузащитнику Кириллу Сигееву, и судья показал на точку.

Капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко реализовал пенальти и вывел киевский клуб вперёд.

Видео гола:

Для Ярмоленко это седьмой гол в сезоне в УПЛ и четвёртый, забитый с пенальти.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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