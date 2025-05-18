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Приближаются к чемпионству. Динамо открыло счёт в матче с Черноморцем. Видео гола
Капитан
скриншот
"Динамо" открыло счёт в матче с "Черноморцем".
На 52-й минуте "Динамо" пошло в атаку. Но мяч попал в руку полузащитнику Кириллу Сигееву, и судья показал на точку.
Капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко реализовал пенальти и вывел киевский клуб вперёд.
Видео гола:
Для Ярмоленко это седьмой гол в сезоне в УПЛ и четвёртый, забитый с пенальти.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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