Обогнал лидера. Капитан Динамо стал лучшим бомбардиром клуба в Чемпионате Украины

Капитан "Динамо" стал лучшим бомбардиром клуба в Чемпионатах Украины.

Андрей Ярмоленко в матче против "Черноморца" забил гол. Он стал 114-м мячом, который нападающий оформил за "Динамо" в УПЛ.

По этому показателю Ярмоленко обогнал Сергея Реброва, у которого было забито 113 голов и превзошел клубный рекорд.

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В нынешнем сезоне Андреем Ярмоленко забито 7 голов в чемпионате Украины.