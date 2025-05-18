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Обогнал лидера. Капитан Динамо стал лучшим бомбардиром клуба в Чемпионате Украины
Красава!
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Динамо" стал лучшим бомбардиром клуба в Чемпионатах Украины.
Андрей Ярмоленко в матче против "Черноморца" забил гол. Он стал 114-м мячом, который нападающий оформил за "Динамо" в УПЛ.
По этому показателю Ярмоленко обогнал Сергея Реброва, у которого было забито 113 голов и превзошел клубный рекорд.
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В нынешнем сезоне Андреем Ярмоленко забито 7 голов в чемпионате Украины.
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Источник:Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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