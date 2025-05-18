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Обогнал лидера. Капитан Динамо стал лучшим бомбардиром клуба в Чемпионате Украины

Премьер-лига
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Красава!

Обогнал лидера. Капитан Динамо стал лучшим бомбардиром клуба в Чемпионате Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Динамо" стал лучшим бомбардиром клуба в Чемпионатах Украины.

Андрей Ярмоленко в матче против "Черноморца" забил гол. Он стал 114-м мячом, который нападающий оформил за "Динамо" в УПЛ.

По этому показателю Ярмоленко обогнал Сергея Реброва, у которого было забито 113 голов и превзошел клубный рекорд.

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В нынешнем сезоне Андреем Ярмоленко забито 7 голов в чемпионате Украины.

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Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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