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Черноморец сравнял счет в матче с Динамо
Хобленко не дает расслабиться
instagram.com/fcchornomorets
Одесский "Черноморец" сравнял счет в матче 29-го тура УПЛ против киевского "Динамо". На 68-й минуте Алексей Хобленко записал свое имя на табло.
Нападающий выиграл верховую борьбу у двух защитников и замкнул подачу Робакидзе с правого фланга.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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