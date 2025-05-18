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Черноморец сравнял счет в матче с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Хобленко не дает расслабиться

Черноморец сравнял счет в матче с Динамо

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Одесский "Черноморец" сравнял счет в матче 29-го тура УПЛ против киевского "Динамо". На 68-й минуте Алексей Хобленко записал свое имя на табло.

Нападающий выиграл верховую борьбу у двух защитников и замкнул подачу Робакидзе с правого фланга.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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Алексей Хобленко Черноморец (Одесса)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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