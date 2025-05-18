Черноморец сравнял счет в матче с Динамо

Одесский "Черноморец" сравнял счет в матче 29-го тура УПЛ против киевского "Динамо". На 68-й минуте Алексей Хобленко записал свое имя на табло.

Нападающий выиграл верховую борьбу у двух защитников и замкнул подачу Робакидзе с правого фланга.

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