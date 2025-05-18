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Шахтер впереди. Судаков оформил дубль в ворота Ингульца
Теперь уже фанатам спокойнее
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 29-го тура УПЛ "Ингулец" - "Шахтер" счет стал 1:3. Во втором тайме дублем отметился полузащитник "горняков" Георгий Судаков.
Сначала, на 67-й минуте, игрок воспользовался длинной передачей, обыграл защитников в штрафной площадке и пробил мимо вратаря.
Уже через 4 минуты Судаков результативно сыграл на добивании, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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