Шахтер впереди. Судаков оформил дубль в ворота Ингульца

В матче 29-го тура УПЛ "Ингулец" - "Шахтер" счет стал 1:3. Во втором тайме дублем отметился полузащитник "горняков" Георгий Судаков.

Сначала, на 67-й минуте, игрок воспользовался длинной передачей, обыграл защитников в штрафной площадке и пробил мимо вратаря.

Уже через 4 минуты Судаков результативно сыграл на добивании, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.

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