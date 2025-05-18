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Сенсационный вице-чемпион Украины сыграет в наименее престижном европейском турнире

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Таков Регламент

Сенсационный вице-чемпион Украины сыграет в наименее престижном европейском турнире

Фото - ФК Олександрія / автор - невідомий

Новина українською

По итогам 29-го тура УПЛ "Александрия" гарантировала себе второе место турнирной таблицы – впервые в истории эта команда стала вице-чемпионом Украины.

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Впрочем, несмотря на такой высокий статус, "Александрия" в следующем сезоне сыграет только в третьем по престижности евротурнире – Лиге конференций. Это связано с тем, что третья команда УПЛ, - "Шахтер", - выиграла Кубок Украины.

"Александрия" начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги конференций. На пути к основному раунду будут три соперника – без права на ошибку. Личный рейтинг "Александрии" не позволит ей быть в посеве при жеребьевке.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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andrey B
18.05.2025 в 17:51
только как сыграет?два матча в лк и всё?
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Комментарии 2
andrey B
18.05.2025 в 17:51
только как сыграет?два матча в лк и всё?
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.05.2025 в 17:35
"0" балів в таблицю коефіцієнтів...Будемо тонути все нижче і нижче..Нажаль..
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