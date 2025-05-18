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Сенсационный вице-чемпион Украины сыграет в наименее престижном европейском турнире
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Фото - ФК Олександрія / автор - невідомий
По итогам 29-го тура УПЛ "Александрия" гарантировала себе второе место турнирной таблицы – впервые в истории эта команда стала вице-чемпионом Украины.
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Впрочем, несмотря на такой высокий статус, "Александрия" в следующем сезоне сыграет только в третьем по престижности евротурнире – Лиге конференций. Это связано с тем, что третья команда УПЛ, - "Шахтер", - выиграла Кубок Украины.
"Александрия" начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги конференций. На пути к основному раунду будут три соперника – без права на ошибку. Личный рейтинг "Александрии" не позволит ей быть в посеве при жеребьевке.
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