Сенсационный вице-чемпион Украины сыграет в наименее престижном европейском турнире

По итогам 29-го тура УПЛ "Александрия" гарантировала себе второе место турнирной таблицы – впервые в истории эта команда стала вице-чемпионом Украины.

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Впрочем, несмотря на такой высокий статус, "Александрия" в следующем сезоне сыграет только в третьем по престижности евротурнире – Лиге конференций. Это связано с тем, что третья команда УПЛ, - "Шахтер", - выиграла Кубок Украины.

"Александрия" начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги конференций. На пути к основному раунду будут три соперника – без права на ошибку. Личный рейтинг "Александрии" не позволит ей быть в посеве при жеребьевке.