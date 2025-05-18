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Впервые команда не из областного центра. В УПЛ появился седьмой новый вице-чемпион

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Впервые команда не из областного центра. В УПЛ появился седьмой новый вице-чемпион

Олександрія

Новина українською

В Украине появился всего-навсего седьмой вице-чемпион.

"Александрия", благодаря победе над "Вересом", гарантировала себе второе место. Клуб из Кировоградской области стал седьмым новым вице-чемпионом УПЛ.

Впервые в истории чемпионата, второе место заняла команда не из областного центра. До этого серебряными призерами УПЛ были:

  • Динамо (Киев)
  • Шахтер (Донецк)
  • Металлист (Харьков)
  • Днепр (Днепр)
  • Днепр-1 (Днепр)
  • Черноморец (Одесса)
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"Александрия" за тур до конца чемпионата имеет 66 баллов. У "Шахтера", который идет третьим, пока набрано 61 балл.

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ФК Александрия Украинская Премьер-лига
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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