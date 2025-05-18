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Впервые команда не из областного центра. В УПЛ появился седьмой новый вице-чемпион
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Олександрія
В Украине появился всего-навсего седьмой вице-чемпион.
"Александрия", благодаря победе над "Вересом", гарантировала себе второе место. Клуб из Кировоградской области стал седьмым новым вице-чемпионом УПЛ.
Впервые в истории чемпионата, второе место заняла команда не из областного центра. До этого серебряными призерами УПЛ были:
- Динамо (Киев)
- Шахтер (Донецк)
- Металлист (Харьков)
- Днепр (Днепр)
- Днепр-1 (Днепр)
- Черноморец (Одесса)
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"Александрия" за тур до конца чемпионата имеет 66 баллов. У "Шахтера", который идет третьим, пока набрано 61 балл.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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