Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ. ЛНЗ – Ворскла 0:0. Черкащане сохраняют прописку в Премьер-лиге
"ЛНЗ" и "Ворскла" не определили победителя в рамках матча 29-го тура УПЛ
Фото: УПЛ
Что касается стартовых составов, то они прогнозировались. На скамью запасных ЛНЗ после травмы вернулся Эйнел Соареш, также в заявку попал Момо, который ранее был отправлен на перевоспитание в молодежную команду. На позиции форварда снова вышел Тиль. Перед стартовым свистком произошла замена в протоколе: Муравского сменил в старте Салиха.
В "Ворскле" восстановился от травмы и сразу попал в стартовый состав Владислав Кулач, отсутствовал травмированный Мякушко.
Обе команды агрессивно приступили к матчу. Уже на 1-й минуте против Танковского нарушили правила игроки полтавской команды, но подача со штрафного ничего опасного у ворот Исенко не принесла.
В "Ворскле" подачу Бацулы на дальней стойке не сумел замкнуть Салабай. После подачи с правого фланга Кулач в падении "ножницами" пробил в угол ворот, но Кучеренко спас свою команду эффектным сейвом.
Через несколько минут сразу два удара "ножницами" от полтавчан: у Ндукве он не вышел, а выстрел Салабая легко забрал Кучеренко. Спустя еще несколько минут Кане не дотянулся до подачи с противоположного фланга и Драмбаев разрядил ситуацию. Полтавская команда атаковала больше, ведь их устраивала только победа, в отличие от черкащан.
С середины первого тайма игра успокоилась, команды стали играть менее осторожно, ведь цена ошибки чрезвычайно велика.
После 30-й минуты обильный дождь накрыл Черкассы, что также повлияло на игру команд. Команды стали наносить дальние удары, ведь мокрый мяч мог сыграть на руку атакующим игрокам.
Пасич сместился с левого фланга в центр и метров с 20-ти пробил мимо ворот. Потенциально опасную подачу Яшари с правого фланга не сумел запереть Тиль.
Кане по центру рвался к воротам "ЛНЗ" после скидки от Кулача, но мяч срезался с ноги полузащитника "Ворсклы" и улетел вдали от ворот.
Перед свистком на перерыв Путря остро подавал с правого фланга, но Хрипчук не позволил пробить Пасичу и выбил мяч на угловой.
Первый тайм завершился закономерной нулевой ничьей, ведь ходная из команд не обладала ощутимым преимуществом.
В перерыве у хозяев вышли Эйнел Соареш, Момо и Молло вместо Пасича, Топалова и Танковского. Тройная замена сразу после перерыва говорила о том, что Роман Григорчук не удовлетворен действиями своих подопечных в первом тайме, особенно в атаке.
Пердута пытался выполнить подачу с правого фланга, но мяч срезался с ноги Игоря и полетел в руки Кучеренко.
Молло рвался к воротам правым флангом, но его прострел выбили защитники полтавчан.
Ндукве замкнул подачу со штрафного с левого фланга, но в ворота не попал.
В середине второго тайма мяч попал в опорную руку Каплиенко в штрафной, но арбитр пенальти не поставил.
Крупский не позволил пробить Яшаре, который рвался с левого фланга.
Удар Молло заблокировали защитники, мяч отскочил к Эйнелу, попавшему в Исенко. Самый опасный момент черкасской команды в матче.
Заключительные минуты матча прошли в атаках "Ворсклы". После подачи с фланга головами столкнулись Павлюк и Салиху, повреждения также получил Кучеренко, который самоотверженно спасал свои ворота.
Уже в добавленное арбитром время потенциально опасный удар Малыша головой забрал Кучеренко.
"ЛНЗ" благодаря ничьей за тур до завершения сезона таки обеспечило себе прописку в УПЛ на следующий сезон. "Ворскла" же, с большой долей вероятности, сыграет в стыковых матчах за право играть в УПЛ в следующем сезоне. Шансы спастись напрямую еще есть, но там нужно совпадение нескольких событий.
29-й тур УПЛ
Черкассы. "Центральный"
"ЛНЗ" - "Ворскла" 0:0
"ЛНЗ": Кучеренко - Путря, Дайко (Каплиенко, 66), Салиху, Драмбаев - Кушниренко, Яшари, Танковский (Момо, 46) - Пасич (Эйнел Соареш, 46), Тиль, Топалов (Молло, 46).
"Ворскла": Исенко - Крупский, Павлюк, Хрипчук, Бацула - Кане, Скляр, Пердута, Салабай (Нестеренко, 73) - Ндукве (Малиш, 73), Кулач (Иеде, 51).
Предупреждения: Танковский, 30, Момо, 78 – Ндукве, 44.
Популярное сейчас
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Английский нападающий в шаге от перехода в Барселону
- "Игра достаточно неплохая": Лупашко выделил главную причину поражения в Ковалевке
- Известно, какие требования выдвигал Ашур перед своим увольнением из Полесья
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане