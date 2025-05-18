УПЛ. ЛНЗ – Ворскла 0:0. Черкащане сохраняют прописку в Премьер-лиге

Что касается стартовых составов, то они прогнозировались. На скамью запасных ЛНЗ после травмы вернулся Эйнел Соареш, также в заявку попал Момо, который ранее был отправлен на перевоспитание в молодежную команду. На позиции форварда снова вышел Тиль. Перед стартовым свистком произошла замена в протоколе: Муравского сменил в старте Салиха.

В "Ворскле" восстановился от травмы и сразу попал в стартовый состав Владислав Кулач, отсутствовал травмированный Мякушко.

Обе команды агрессивно приступили к матчу. Уже на 1-й минуте против Танковского нарушили правила игроки полтавской команды, но подача со штрафного ничего опасного у ворот Исенко не принесла.

В "Ворскле" подачу Бацулы на дальней стойке не сумел замкнуть Салабай. После подачи с правого фланга Кулач в падении "ножницами" пробил в угол ворот, но Кучеренко спас свою команду эффектным сейвом.

Через несколько минут сразу два удара "ножницами" от полтавчан: у Ндукве он не вышел, а выстрел Салабая легко забрал Кучеренко. Спустя еще несколько минут Кане не дотянулся до подачи с противоположного фланга и Драмбаев разрядил ситуацию. Полтавская команда атаковала больше, ведь их устраивала только победа, в отличие от черкащан.

С середины первого тайма игра успокоилась, команды стали играть менее осторожно, ведь цена ошибки чрезвычайно велика.

После 30-й минуты обильный дождь накрыл Черкассы, что также повлияло на игру команд. Команды стали наносить дальние удары, ведь мокрый мяч мог сыграть на руку атакующим игрокам.

Пасич сместился с левого фланга в центр и метров с 20-ти пробил мимо ворот. Потенциально опасную подачу Яшари с правого фланга не сумел запереть Тиль.

Кане по центру рвался к воротам "ЛНЗ" после скидки от Кулача, но мяч срезался с ноги полузащитника "Ворсклы" и улетел вдали от ворот.

Перед свистком на перерыв Путря остро подавал с правого фланга, но Хрипчук не позволил пробить Пасичу и выбил мяч на угловой.

Первый тайм завершился закономерной нулевой ничьей, ведь ходная из команд не обладала ощутимым преимуществом.

В перерыве у хозяев вышли Эйнел Соареш, Момо и Молло вместо Пасича, Топалова и Танковского. Тройная замена сразу после перерыва говорила о том, что Роман Григорчук не удовлетворен действиями своих подопечных в первом тайме, особенно в атаке.

Пердута пытался выполнить подачу с правого фланга, но мяч срезался с ноги Игоря и полетел в руки Кучеренко.

Молло рвался к воротам правым флангом, но его прострел выбили защитники полтавчан.

Ндукве замкнул подачу со штрафного с левого фланга, но в ворота не попал.

В середине второго тайма мяч попал в опорную руку Каплиенко в штрафной, но арбитр пенальти не поставил.

Крупский не позволил пробить Яшаре, который рвался с левого фланга.

Удар Молло заблокировали защитники, мяч отскочил к Эйнелу, попавшему в Исенко. Самый опасный момент черкасской команды в матче.

Заключительные минуты матча прошли в атаках "Ворсклы". После подачи с фланга головами столкнулись Павлюк и Салиху, повреждения также получил Кучеренко, который самоотверженно спасал свои ворота.

Уже в добавленное арбитром время потенциально опасный удар Малыша головой забрал Кучеренко.



"ЛНЗ" благодаря ничьей за тур до завершения сезона таки обеспечило себе прописку в УПЛ на следующий сезон. "Ворскла" же, с большой долей вероятности, сыграет в стыковых матчах за право играть в УПЛ в следующем сезоне. Шансы спастись напрямую еще есть, но там нужно совпадение нескольких событий.

29-й тур УПЛ

Черкассы. "Центральный"

"ЛНЗ" - "Ворскла" 0:0

"ЛНЗ": Кучеренко - Путря, Дайко (Каплиенко, 66), Салиху, Драмбаев - Кушниренко, Яшари, Танковский (Момо, 46) - Пасич (Эйнел Соареш, 46), Тиль, Топалов (Молло, 46).

"Ворскла": Исенко - Крупский, Павлюк, Хрипчук, Бацула - Кане, Скляр, Пердута, Салабай (Нестеренко, 73) - Ндукве (Малиш, 73), Кулач (Иеде, 51).

Предупреждения: Танковский, 30, Момо, 78 – Ндукве, 44.