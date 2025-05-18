Динамо стало чемпионом Украины. Известно, какой это по счету титул для киевлян

Ничья с одесским "Черноморцем" (1:1) в 29-м туре УПЛ позволила киевскому "Динамо" досрочно стать чемпионом Украины.

Данный чемпионский титул стал 30-м для киевлян за всю историю клуба (13 раз во времена Советского Союза, еще 17 раз - во времена независимой Украины).

По обоим вышеупомянутым показателям "бело-синие" являются рекордсменами. В последнем туре УПЛ "Динамо" встретится с "Колосом".