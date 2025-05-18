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Динамо стало чемпионом Украины. Известно, какой это по счету титул для киевлян

Премьер-лига
Обновлено

Поздравления!

Динамо стало чемпионом Украины. Известно, какой это по счету титул для киевлян

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Ничья с одесским "Черноморцем" (1:1) в 29-м туре УПЛ позволила киевскому "Динамо" досрочно стать чемпионом Украины.

Данный чемпионский титул стал 30-м для киевлян за всю историю клуба (13 раз во времена Советского Союза, еще 17 раз - во времена независимой Украины).

По обоим вышеупомянутым показателям "бело-синие" являются рекордсменами. В последнем туре УПЛ "Динамо" встретится с "Колосом".

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Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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MАGА KІNG
18.05.2025 в 17:45
Всех болельщиков любимой команды Динамо с победой в чемпионате !!
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2
1
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Комментарии 5
MАGА KІNG
18.05.2025 в 17:45
Всех болельщиков любимой команды Динамо с победой в чемпионате !!
Ответить
2
1
Kondor (Веселе)
18.05.2025 в 17:35
Шось я не побачив,який раз...Невже не підрахували?
Ответить
2
3
MАGА KІNG
18.05.2025 в 17:54
Разшнуруй глаза.)
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1
0
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
18.05.2025 в 17:34
чумпіон всрався
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2
5
MАGА KІNG
18.05.2025 в 17:58
Ну не совсем, третье место для них тоже достижение.) Я о Шахтере если что , а то до кропивницких возможно не дойдёт.))
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1
0

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