Премьер-лига
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Динамо стало чемпионом Украины. Известно, какой это по счету титул для киевлян
Поздравления!
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Ничья с одесским "Черноморцем" (1:1) в 29-м туре УПЛ позволила киевскому "Динамо" досрочно стать чемпионом Украины.
Данный чемпионский титул стал 30-м для киевлян за всю историю клуба (13 раз во времена Советского Союза, еще 17 раз - во времена независимой Украины).
По обоим вышеупомянутым показателям "бело-синие" являются рекордсменами. В последнем туре УПЛ "Динамо" встретится с "Колосом".
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MАGА KІNG
18.05.2025 в 17:45
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