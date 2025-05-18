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Шахтер достался разгрому Ингульца. Еще один игрок оформил дубль

Премьер-лига

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Шахтер достался разгрому Ингульца. Еще один игрок оформил дубль

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

В матче 29-го тура УПЛ "Ингулец" - "Шахтер" гости установили окончательный счет - 1:4. Кроме Георгия Судакова, дубль оформил также Артем Бондаренко.

На 90+1 минуте полузащитник завершил контратаку "горняков". Ассист на счету Кевина.

Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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