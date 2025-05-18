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Факт чемпионства. Динамо обновило эмблему в соцсетях

Премьер-лига

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Факт чемпионства. Динамо обновило эмблему в соцсетях

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Динамо" обновило эмблему в соцсетях.

Киевский клуб добавил третью звездочку на эмблему. Так "Динамо" показало 30 своих побед в чемпионатах - 17 при независимой Украине и еще 13 - во времена СССР.

Клуб показал фото.

Факт чемпионства. Динамо обновило эмблему в соцсетях - изображение 1

Напомним, что "Динамо" сыграло с "Черноморцем" вничью и гарантировало себе чемпионство Украины 2024/25.

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За тур до конца "Динамо" набрало 69 баллов в турнирной таблице.

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Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
18.05.2025 в 18:42
А причём тут чемпионства Союза Советских Социалистических Республик!
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Комментарии 7
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Barcelinius (earthman)
18.05.2025 в 18:42
А причём тут чемпионства Союза Советских Социалистических Республик!
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0
2
LEVgcUqs (Чернігів)
18.05.2025 в 19:25
Ви можете гнівно заперечувати комуністичне Динамо, але воно завойовувало чемпіонство і йому по барабану, де ти зараз живеш, в Україні чи Іспанії, або Бразилії. Якщо бразильський шахтер стане чемпіоном Бразилії, то хай добавить собі.
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наварін (Київ)
18.05.2025 в 18:41
Дійсно, файна емблема. З такою емблемою в прийдешньому розиграші ліги чемпіонів динамівці до четвертьфіналу дійдуть.
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Barcelinius (earthman)
18.05.2025 в 18:43
А причём тут чемпионства СССР?
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наварін (Київ)
18.05.2025 в 18:52
Без чемпіонств СРСР і дві зірочки не нараховується
 
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Barcelinius (earthman)
18.05.2025 в 19:08
Нет, мы гневно отрицаем коммунистическое прошлое и всё шо с ним связано.
 
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наварін (Київ)
18.05.2025 в 19:23
В такому випадку пропоную порадіти за Олександрію.
 
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