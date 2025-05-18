Факт чемпионства. Динамо обновило эмблему в соцсетях

"Динамо" обновило эмблему в соцсетях.

Киевский клуб добавил третью звездочку на эмблему. Так "Динамо" показало 30 своих побед в чемпионатах - 17 при независимой Украине и еще 13 - во времена СССР.

Клуб показал фото.

Напомним, что "Динамо" сыграло с "Черноморцем" вничью и гарантировало себе чемпионство Украины 2024/25.

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За тур до конца "Динамо" набрало 69 баллов в турнирной таблице.