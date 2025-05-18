Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Факт чемпионства. Динамо обновило эмблему в соцсетях
Написали игроки историю
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Динамо" обновило эмблему в соцсетях.
Киевский клуб добавил третью звездочку на эмблему. Так "Динамо" показало 30 своих побед в чемпионатах - 17 при независимой Украине и еще 13 - во времена СССР.
Клуб показал фото.
Напомним, что "Динамо" сыграло с "Черноморцем" вничью и гарантировало себе чемпионство Украины 2024/25.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За тур до конца "Динамо" набрало 69 баллов в турнирной таблице.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Barcelinius (earthman)
18.05.2025 в 18:42
Ответить
0
2
Популярное сейчас
- Обогнал лидера. Капитан Динамо стал лучшим бомбардиром клуба в Чемпионате Украины
- Александрия – Верес, Черноморец – Динамо и все остальные поединки. АУДИО трансляция матчей 29-го тура УПЛ
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Назван первый кандидат на уход из Динамо перед началом летнего ТО
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 7