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Больно смотреть, а говорить - тем более. Тренер Черноморца не выдержал на флэш включении УПЛ ТВ
Эмоции
Фото: НК Верес
Тренер "Черноморца" не выдержал на флеш включении УПЛ ТВ.
Александр Кучер, отвечая на вопрос журналистки, ушел с флеша.
- Казалось бы, ничья для "Черноморца" - положительный результат, но не сегодня. На последних минутах вы пытались докричаться до футболистов. Почему не смогли? Сил не хватило с "Динамо"?
- Не знаю. Можем конечно поздравить "Динамо" с чемпионством, но не хотелось. Чтобы они его здесь праздновали. Все видели, что сегодня мы пытались добыть...
И ушел. На вопрос "Вы вернетесь?" тренер не ответил.
Кучер пішов з флешу.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 18, 2025
Відео: УПЛ ТБ pic.twitter.com/o4SWJTFWGt
Напомним, что "Черноморец" после матча с "Динамо" вылетел из УПЛ.
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