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Больно смотреть, а говорить - тем более. Тренер Черноморца не выдержал на флэш включении УПЛ ТВ

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Больно смотреть, а говорить - тем более. Тренер Черноморца не выдержал на флэш включении УПЛ ТВ

Фото: НК Верес

Новина українською

Тренер "Черноморца" не выдержал на флеш включении УПЛ ТВ.

Александр Кучер, отвечая на вопрос журналистки, ушел с флеша.

- Казалось бы, ничья для "Черноморца" - положительный результат, но не сегодня. На последних минутах вы пытались докричаться до футболистов. Почему не смогли? Сил не хватило с "Динамо"?

- Не знаю. Можем конечно поздравить "Динамо" с чемпионством, но не хотелось. Чтобы они его здесь праздновали. Все видели, что сегодня мы пытались добыть...

И ушел. На вопрос "Вы вернетесь?" тренер не ответил.

Напомним, что "Черноморец" после матча с "Динамо" вылетел из УПЛ.

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Источник:
Футбол 360
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.05.2025 в 18:46
Радісно дивитися, а говорити про це тим паче радісно: Динамо Київ - чемпіон! А Чорноморець, принизливий фарм-васал Шахтаря, вилітає геть з вищої ліги! Справедливість нарешті торжествує, а зло покаране!
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
18.05.2025 в 18:46
Радісно дивитися, а говорити про це тим паче радісно: Динамо Київ - чемпіон! А Чорноморець, принизливий фарм-васал Шахтаря, вилітає геть з вищої ліги! Справедливість нарешті торжествує, а зло покаране!
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