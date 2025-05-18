Больно смотреть, а говорить - тем более. Тренер Черноморца не выдержал на флэш включении УПЛ ТВ

Тренер "Черноморца" не выдержал на флеш включении УПЛ ТВ.

Александр Кучер, отвечая на вопрос журналистки, ушел с флеша.

- Казалось бы, ничья для "Черноморца" - положительный результат, но не сегодня. На последних минутах вы пытались докричаться до футболистов. Почему не смогли? Сил не хватило с "Динамо"?

- Не знаю. Можем конечно поздравить "Динамо" с чемпионством, но не хотелось. Чтобы они его здесь праздновали. Все видели, что сегодня мы пытались добыть...