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Шовковский: Трудно было после финала Кубка Украины настроить игроков на эмоциональную игру

Премьер-лига

Выезд к Черноморцу стал настоящим испытанием

Шовковский: Трудно было после финала Кубка Украины настроить игроков на эмоциональную игру

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Александр Шовковский выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ после матча в Одессе.

"У меня до этого было много чемпионств, но не на этапе главного тренера. Тяжело было. Трудно было после финала Кубка Украины настроить игроков на эмоциональную игру. Мы понимали, что команды, которые борются за свою жизнь, будут выходить с максимальной концентрацией, отдачей, настроем – и это сказалось. А нам где-то, возможно, не хватало эмоций, потому что очень много было их потрачено в финале против "Шахтера".

Но игра, в принципе, шла по нашему счету. Мы говорили, что один из главных козырей соперника – это фланговые передачи и стандартные положения. В принципе, так оно и получилось. Хотя возможности у нас были, даже в конце матча Волошин должен был забивать победный гол".

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[О разнице чемпионства для игрока и тренера] "Абсолютно разные ощущения, полностью. Ты отвечаешь как игрок за качество своей игры. Да, от тебя, возможно, зависит очень многое, но все равно ты должен отвечать за качество своей игры. Если ты лидер команды, ты должен поддерживать игроков на поле, давать все возможное для того, чтобы они становились лучше, были более уверенными в себе, росли.

Потому что нельзя прийти и назначить: "Да, сегодня лидером будешь ты, завтра – ты, послезавтра – третий игрок". Это воспитывается и воспитывается достаточно сложно. Они должны это почувствовать и сами брать на себя ответственность. Это, с одной стороны, бремя, потому что кому больше дано – с того всегда будут больше спрашивать.

Главный тренер отвечает почти за все: за подготовку, за то, кого выбрать в стартовый состав, за то, кого выпустить на замену, за тактические построения, взаимодействия, за тренировочный план. Это совсем другая работа, полностью. Она отличается на корню, и сравнивать невозможно", – заявил тренер.

"Динамо" сыграло 9-ю ничью в текущем чемпионате.


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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
18.05.2025 в 19:13
Ой тренер ти тренер. Хіба це чемпіонська гра? Ще б турів 5 ,і не бачити Динамо чемпіонства, як своїх вух. З такою організацією гри , такою тактикою, боюсь це буде останнє чемпіонство. З Чорноморцем за 30 хвилин до кінця тремтіти, щоб не програти. І це чемпіон?
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
18.05.2025 в 19:13
Ой тренер ти тренер. Хіба це чемпіонська гра? Ще б турів 5 ,і не бачити Динамо чемпіонства, як своїх вух. З такою організацією гри , такою тактикою, боюсь це буде останнє чемпіонство. З Чорноморцем за 30 хвилин до кінця тремтіти, щоб не програти. І це чемпіон?
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