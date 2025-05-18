Капитан Динамо о чемпионстве: Сейчас на душе радость за весь наш клуб

Капитан "Динамо" высказался о чемпионстве киевского клуба.

По словам Андрея Ярмоленко, чувствуется радость. Нападающий поздравил болельщиков, президента и всю команду.

"Многое означает чемпионство. В первую очередь чувствуется радость и хочу поздравить всех болельщиков с чемпионством, с заслуженным чемпионством. Поздравить президента, всю нашу команду, всех игроков, персонал. Мы целый год очень тяжело работали и сегодня наконец-то вернули чемпионство в Киев

Если говорим обо мне, то это самое ожидаемое чемпионство, самое тяжелое, можно много эпитетов говорить об этом чемпионстве. Когда ты становишься старше - ты гораздо больше ценишь классных моментов в жизни. Сегодня именно один из таких моментов в моей жизни, поэтому очень рады", - сказал Ярмоленко.