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Капитан Динамо о чемпионстве: Сейчас на душе радость за весь наш клуб
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Капитан "Динамо" высказался о чемпионстве киевского клуба.
По словам Андрея Ярмоленко, чувствуется радость. Нападающий поздравил болельщиков, президента и всю команду.
"Многое означает чемпионство. В первую очередь чувствуется радость и хочу поздравить всех болельщиков с чемпионством, с заслуженным чемпионством. Поздравить президента, всю нашу команду, всех игроков, персонал. Мы целый год очень тяжело работали и сегодня наконец-то вернули чемпионство в Киев
Если говорим обо мне, то это самое ожидаемое чемпионство, самое тяжелое, можно много эпитетов говорить об этом чемпионстве. Когда ты становишься старше - ты гораздо больше ценишь классных моментов в жизни. Сегодня именно один из таких моментов в моей жизни, поэтому очень рады", - сказал Ярмоленко.
Капитану хотелось решить вопрос по контракту после последнего матча УПЛ.
"Думаю после игры с "Колосом" мы встретимся с президентом и решим этот вопрос", - ответил футболист.
Ярмоленко рассказал, почему именно он пробил пенальти.
"Решили кто будет пробивать на футбольном поле. Взял ответственность на себя. Спасибо команде, что доверили мне выполнить этот удар и хорошо, что не подвел", - сказал нападающий.
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Напомним, что Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионатах Украины.
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