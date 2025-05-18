  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Динамо о чемпионстве: Сейчас на душе радость за весь наш клуб

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Динамо о чемпионстве: Сейчас на душе радость за весь наш клуб

Премьер-лига

Выразил эмоции

Капитан Динамо о чемпионстве: Сейчас на душе радость за весь наш клуб

скриншот

Новина українською

Капитан "Динамо" высказался о чемпионстве киевского клуба.

По словам Андрея Ярмоленко, чувствуется радость. Нападающий поздравил болельщиков, президента и всю команду.

"Многое означает чемпионство. В первую очередь чувствуется радость и хочу поздравить всех болельщиков с чемпионством, с заслуженным чемпионством. Поздравить президента, всю нашу команду, всех игроков, персонал. Мы целый год очень тяжело работали и сегодня наконец-то вернули чемпионство в Киев

Если говорим обо мне, то это самое ожидаемое чемпионство, самое тяжелое, можно много эпитетов говорить об этом чемпионстве. Когда ты становишься старше - ты гораздо больше ценишь классных моментов в жизни. Сегодня именно один из таких моментов в моей жизни, поэтому очень рады", - сказал Ярмоленко.

Капитану хотелось решить вопрос по контракту после последнего матча УПЛ.

"Думаю после игры с "Колосом" мы встретимся с президентом и решим этот вопрос", - ответил футболист.

Ярмоленко рассказал, почему именно он пробил пенальти.

"Решили кто будет пробивать на футбольном поле. Взял ответственность на себя. Спасибо команде, что доверили мне выполнить этот удар и хорошо, что не подвел", - сказал нападающий.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионатах Украины.

По теме
yellow-arrow
Шовковский: Трудно было после финала Кубка Украины настроить игроков на эмоциональную игру
yellow-arrow
Динамо - чемпион, Черноморец вылетает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
УПЛ. Александрия - Верес 3:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости