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УПЛ. Черноморец – Динамо 1:1. Обзор матча

Премьер-лига

Моряки бились, но чуда не случилось

УПЛ. Черноморец – Динамо 1:1. Обзор матча

instagram.com/fcchornomorets

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Киевляне открыли счет после перерыва с пенальти. Одесситы старались обороняться компактно и накрывать футболистов соперника. "Черно-синие" дождались своего эпизода на экваторе второго тайма – ассист в активе Гиорги Робакидзе, который вышел на поле за 3 минуты до голевой атаки хозяев.

Подопечные Кучера набрали 22 балла и вылетают из Премьер-лиги. Столичный клуб празднует чемпионство.

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УПЛ. 29 тур

Стадион: Черноморец (Одесса), 2 100 зрителей

Черноморец Динамо 1:1

Голы: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54 (п)

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
18.05.2025 в 19:58
спасибо Бабичу --чтобы близко его не было в ЧО--гоните Мисюру-Боровика а Кучеру спасибо поздно выгнали Бабича надо было гнать сразу после 1 круга убил футбол в Одессе
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
18.05.2025 в 19:58
спасибо Бабичу --чтобы близко его не было в ЧО--гоните Мисюру-Боровика а Кучеру спасибо поздно выгнали Бабича надо было гнать сразу после 1 круга убил футбол в Одессе
Ответить
1
0

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