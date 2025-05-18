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УПЛ. Черноморец – Динамо 1:1. Обзор матча
Моряки бились, но чуда не случилось
instagram.com/fcchornomorets
Киевляне открыли счет после перерыва с пенальти. Одесситы старались обороняться компактно и накрывать футболистов соперника. "Черно-синие" дождались своего эпизода на экваторе второго тайма – ассист в активе Гиорги Робакидзе, который вышел на поле за 3 минуты до голевой атаки хозяев.
Подопечные Кучера набрали 22 балла и вылетают из Премьер-лиги. Столичный клуб празднует чемпионство.
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УПЛ. 29 тур
Стадион: Черноморец (Одесса), 2 100 зрителей
Голы: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54 (п)
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