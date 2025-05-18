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Пономарев недоволен игрой своих подопечных в матче с Левым Берегом

Премьер-лига

Рух уступил

Пономарев недоволен игрой своих подопечных в матче с Левым Берегом

Фото: Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение в матче 29-го тура УПЛ против "Левого Берега" (0:1).

"Команда провела два разных тайма. Первую половину игры мы полностью провалили - игроки не выполнили тренерские установки и соответственно не действовали должным образом на поле. Как следствие, пропустили необязательный гол. Во втором тайме "Рух" стал играть лучше, но, к сожалению, не смог отыграться. "Левому Берегу" нужна была эта победа и киевляне сделали для этого все что могли.

Егор Клименко сыграл этот матч на очень хорошем уровне. Он качественный и перспективный голкипер и думаю, что со временем он вырастет во вратаря уровня УПЛ. У нас много дебютантов в этом году. Для того, чтобы юноши могли попасть в первую команду, им следует хорошо проявить себя в команде U-19, также за нас выступали футболисты из "Руха-2". В этом году дебютировали те игроки, которых мы считаем перспективными и которые смогут выступать в Премьер-лиге - это стратегия нашего клуба.

Надо каждый матч играть на победу. Конечно, сложно мотивировать футболистов, когда отовсюду звучит, что команда уже выполнила свою задачу. Но мы стараемся зарядить игроков на положительный результат. И сегодня я не могу сказать, что ребятам не хватало мотивации. И все же подсознательно футболисты понимают, что свои задачи они уже решили. Тренерскому штабу остается сделать все от себя зависящее, чтобы в последнем матче сезона игроки вышли на поле и показали максимум своих возможностей", - сказал тренер.

Перед последним туром "Рух" занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Команда завершит сезон матчем против "Шахтера".

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Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
18.05.2025 в 20:25
Шановна редакціє, а чому у вас у новинах про події в Першій лізі ДОСІ ВИСЯТЬ НОВИНИ ЗА 23-ії рік? Дивлюся зараз і очам своїм не вірю! Металлург обіграв Полісся! От дива, думаю.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
18.05.2025 в 20:25
Шановна редакціє, а чому у вас у новинах про події в Першій лізі ДОСІ ВИСЯТЬ НОВИНИ ЗА 23-ії рік? Дивлюся зараз і очам своїм не вірю! Металлург обіграв Полісся! От дива, думаю.
Ответить
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