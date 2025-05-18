Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пономарев недоволен игрой своих подопечных в матче с Левым Берегом
Рух уступил
Фото: Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение в матче 29-го тура УПЛ против "Левого Берега" (0:1).
"Команда провела два разных тайма. Первую половину игры мы полностью провалили - игроки не выполнили тренерские установки и соответственно не действовали должным образом на поле. Как следствие, пропустили необязательный гол. Во втором тайме "Рух" стал играть лучше, но, к сожалению, не смог отыграться. "Левому Берегу" нужна была эта победа и киевляне сделали для этого все что могли.
Егор Клименко сыграл этот матч на очень хорошем уровне. Он качественный и перспективный голкипер и думаю, что со временем он вырастет во вратаря уровня УПЛ. У нас много дебютантов в этом году. Для того, чтобы юноши могли попасть в первую команду, им следует хорошо проявить себя в команде U-19, также за нас выступали футболисты из "Руха-2". В этом году дебютировали те игроки, которых мы считаем перспективными и которые смогут выступать в Премьер-лиге - это стратегия нашего клуба.
Надо каждый матч играть на победу. Конечно, сложно мотивировать футболистов, когда отовсюду звучит, что команда уже выполнила свою задачу. Но мы стараемся зарядить игроков на положительный результат. И сегодня я не могу сказать, что ребятам не хватало мотивации. И все же подсознательно футболисты понимают, что свои задачи они уже решили. Тренерскому штабу остается сделать все от себя зависящее, чтобы в последнем матче сезона игроки вышли на поле и показали максимум своих возможностей", - сказал тренер.
Перед последним туром "Рух" занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Команда завершит сезон матчем против "Шахтера".
Популярное сейчас
- Динамо стало чемпионом Украины. Известно, какой это по счету титул для киевлян
- Сенсационный вице-чемпион Украины сыграет в наименее престижном европейском турнире
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
Комментарии 1