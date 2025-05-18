  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Отбились. Первак охарактеризовал игру Левого Берега против Руха

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отбились. Первак охарактеризовал игру Левого Берега против Руха

Премьер-лига
Обновлено

Главное - 3 очка

Отбились. Первак охарактеризовал игру Левого Берега против Руха

Фото: Лівий Берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился впечатлениями от победы над "Рухом" (1:0) в 29-м туре УПЛ.

"Провели тяжелый в физическом и психологическом плане матч. Зрелищным он не был, но мы победили. И это самое главное. Конечно, хочется лучшей и более уверенной игры. Но самое главное, это результат. После первого тайма мы выигрывали и хотели сохранить этот результат. Что бы я ни говорил игрокам в перерыве, на первый план выходит психология и физическое состояние игроков. Добавьте сюда уверенность игроков и опыт некоторых игроков, и получите такой микс, который выходит на первый план в таким важных матчах. Часто бывает так, что под давлением даже самые опытные игроки ошибаются. Сегодня это было также. Просто говоря, сегодня мы отбились. Поэтому очень рады этой победе.

"Оболонь"? Будет игра на результат. И когда речь идет о результате, то игра зрелищной обычно не бывает. Сейчас финиш соревнований в УПЛ и продолжаются ожесточенные игры. И задача для всех одна - выжить! Что касается Войцеховского и Галаса, которые сегодня не попали в заявку, то они тренировались в течение воскресного цикла подготовки к "Руху". Но в последний момент они почувствовали проблемы со спиной. Поэтому решили не рисковать этими игроками. Проходит реабилитацию Эрнест Астахов, он как всегда позитивный, восстановление идет по плану", - сказал тренер.

Перед последним туром УПЛ "Левый Берег" занимает 14-е место. Команда завершит сезон матчем против "Оболони".

По теме
yellow-arrow
Киеву – чемпионство, Одессе – Первая лига. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Динамо
yellow-arrow
Работы хватало. Голкипер Руха поделился эмоциями от дебюта в УПЛ
yellow-arrow
Пономарев недоволен игрой своих подопечных в матче с Левым Берегом
Виталий Первак Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости