Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбились. Первак охарактеризовал игру Левого Берега против Руха
Главное - 3 очка
Фото: Лівий Берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился впечатлениями от победы над "Рухом" (1:0) в 29-м туре УПЛ.
"Провели тяжелый в физическом и психологическом плане матч. Зрелищным он не был, но мы победили. И это самое главное. Конечно, хочется лучшей и более уверенной игры. Но самое главное, это результат. После первого тайма мы выигрывали и хотели сохранить этот результат. Что бы я ни говорил игрокам в перерыве, на первый план выходит психология и физическое состояние игроков. Добавьте сюда уверенность игроков и опыт некоторых игроков, и получите такой микс, который выходит на первый план в таким важных матчах. Часто бывает так, что под давлением даже самые опытные игроки ошибаются. Сегодня это было также. Просто говоря, сегодня мы отбились. Поэтому очень рады этой победе.
"Оболонь"? Будет игра на результат. И когда речь идет о результате, то игра зрелищной обычно не бывает. Сейчас финиш соревнований в УПЛ и продолжаются ожесточенные игры. И задача для всех одна - выжить! Что касается Войцеховского и Галаса, которые сегодня не попали в заявку, то они тренировались в течение воскресного цикла подготовки к "Руху". Но в последний момент они почувствовали проблемы со спиной. Поэтому решили не рисковать этими игроками. Проходит реабилитацию Эрнест Астахов, он как всегда позитивный, восстановление идет по плану", - сказал тренер.
Перед последним туром УПЛ "Левый Берег" занимает 14-е место. Команда завершит сезон матчем против "Оболони".
Популярное сейчас
- Динамо - чемпион, Черноморец вылетает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Сенсационный вице-чемпион Украины сыграет в наименее престижном европейском турнире
- Черноморец – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Назван первый кандидат на уход из Динамо перед началом летнего ТО
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка