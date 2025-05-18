Отбились. Первак охарактеризовал игру Левого Берега против Руха

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился впечатлениями от победы над "Рухом" (1:0) в 29-м туре УПЛ.

"Провели тяжелый в физическом и психологическом плане матч. Зрелищным он не был, но мы победили. И это самое главное. Конечно, хочется лучшей и более уверенной игры. Но самое главное, это результат. После первого тайма мы выигрывали и хотели сохранить этот результат. Что бы я ни говорил игрокам в перерыве, на первый план выходит психология и физическое состояние игроков. Добавьте сюда уверенность игроков и опыт некоторых игроков, и получите такой микс, который выходит на первый план в таким важных матчах. Часто бывает так, что под давлением даже самые опытные игроки ошибаются. Сегодня это было также. Просто говоря, сегодня мы отбились. Поэтому очень рады этой победе.

"Оболонь"? Будет игра на результат. И когда речь идет о результате, то игра зрелищной обычно не бывает. Сейчас финиш соревнований в УПЛ и продолжаются ожесточенные игры. И задача для всех одна - выжить! Что касается Войцеховского и Галаса, которые сегодня не попали в заявку, то они тренировались в течение воскресного цикла подготовки к "Руху". Но в последний момент они почувствовали проблемы со спиной. Поэтому решили не рисковать этими игроками. Проходит реабилитацию Эрнест Астахов, он как всегда позитивный, восстановление идет по плану", - сказал тренер.